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Ekvador'da hapishanede çatışma: En az 24 ölü!

#Ekvador#Dünya#Hapishane
Ekvadorda hapishanede çatışma: En az 24 ölü

Ekvador'da hapishanede iki silahlı çete arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada en az 24 kişi öldü.

Son dakika... Ekvadorda hapishanede çatışma: En az 24 ölüSon dakika... Ekvadorda hapishanede çatışma: En az 24 ölü
Son dakika... Ekvadorda hapishanede çatışma: En az 24 ölü

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Ekvador'un Guayaquil kentindeki hapishanede silahlı iki çete arasında çıkan kavgada en az 24 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Bölgeden sorumlu polis yetkilisi General Fausto Buenano, Litoral hapishanesindeki çatışma sonucu ölenlerin sayısını yerel yönetimin resmi Twitter hesabından duyurdu.

Çatışmanın çeteler arası liderlik tartışmasından kaynaklandığı bildirildi. Yetkililer ölenlerin bedenlerinde kurşun izleri ve patlayıcı maddelerden kaynaklanan yaralar olduğunu söyledi.

Buenano, polisin şiddetin en yoğun yaşandığı beş numaralı koğuşa girdiğinde, içeride vurularak ve el bombası patlatılarak ölenler tutukluların cesetlerini gördüğünü ifade etti.

Ekvador'da çete bağlantılı şiddet olayları son dönemde artış gösteriyor. Çeteler, uluslararası uyuşturucu kartellerinin yetki savaşlarının içine çekiliyor.

Ekvadorda hapishanede çatışma: En az 24 ölü

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Şubat ayında, ülke tarihinin en şiddetli cezaevi isyanı olarak kayda geçen olaylarda 72 kişi ölmüştü.

Bu ay başında da Guayaquil yakınlarındaki bir cezaevi, insansız hava araçlarından atılan patlayıcılarla saldırıya uğramıştı.

Ekvador'da 29 bin mahkum için tasarlanan 60 cezaevi var. Ama kapasitesinden fazla tutuklunun içeride olması ve çalışan sayısındaki eksiklik nedeniyle yetkililer cezaevlerinde kontrolü sağlamakta zorlanıyor.

Guayaquil, Güney Amerika kokainin başta ABD olmak üzere kuzey bölgelere gönderildiği ana liman şehri konumunda.

Ekvador insan hakları kuruluşları ülkedeki cezaevlerinde 2020 yılında 103 kişinin öldüğünü duyurdu.

Temmuz ayında da cezaevlerinde çıkan iki isyanda 27 tutuklu ölmüştü. Çıkan olaylardan sonra hükümet acil durum ilan etmişti.

 

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#Ekvador#Dünya#Hapishane