DHA
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Ekvador'da felaket! Kameralara böyle yansıdı
Ekvador'un Guayaquil kentinin doğusundaki Sangay Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle 4 eyalette kül yağdı. Çok sayıda tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.
Ekvador'un merkezinde bulunan Sangay Yanardağında meydana gelen patlama sonucu, ülkenin 4 eyaletinde kül yağdı. Ekvador medyası, kül yağmurlarından en çok etkilenen eyaletlerin Chimbarazo ve Bolivar olduğunu, Guayas ve Los Rios bölgelerinde çok sayıda tarım alanının zarar gördüğünü duyurdu.
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