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DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 22:24 | Son Güncelleme:

Ekvador'da felaket! Kameralara böyle yansıdı

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Ekvador'da felaket! Kameralara böyle yansıdı
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Ekvador'un Guayaquil kentinin doğusundaki Sangay Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle 4 eyalette kül yağdı. Çok sayıda tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.

Ekvador'un merkezinde bulunan Sangay Yanardağında meydana gelen patlama sonucu, ülkenin 4 eyaletinde kül yağdı. Ekvador medyası, kül yağmurlarından en çok etkilenen eyaletlerin Chimbarazo ve Bolivar olduğunu, Guayas ve Los Rios bölgelerinde çok sayıda tarım alanının zarar gördüğünü duyurdu.

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