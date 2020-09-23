Ekvador'da felaket! Kameralara böyle yansıdı

Ekvador'un merkezinde bulunan Sangay Yanardağında meydana gelen patlama sonucu, ülkenin 4 eyaletinde kül yağdı. Ekvador medyası, kül yağmurlarından en çok etkilenen eyaletlerin Chimbarazo ve Bolivar olduğunu, Guayas ve Los Rios bölgelerinde çok sayıda tarım alanının zarar gördüğünü duyurdu.