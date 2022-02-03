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Ekvador’da cezaevinde yeni çatışma: Çok sayıda yaralı var

#Ekvador#Cezaevi#Çatışma
Ekvador’da cezaevinde yeni çatışma: Çok sayıda yaralı var

Ekvador’da son 5 ayda 181 mahkumun öldüğü cezaevinde çıkan yeni çatışmada onlarca kişi yaralandı.

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Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Guayaquil kentinde kanlı çatışmaların yaşandığı 1 Nolu Guayas cezaevinde yine şiddet olayları çıktı. Mahkumlar arasında çıkan silahlı çatışmada onlarca kişi yaralandı. Cezaevine ordu ve polis sevk edilirken, yaralanan mahkumlar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, cezaevindeki çatışmaların sona erdiği ve olayların kontrol altına alındığı ifade edildi. Çatışmaların ardından cezaevi merkezinin müdürünün görevden alındığı belirtildi.

Eylül 2021’de, 1 Nolu Guayas cezaevinde meydana gelen ve ülkedeki en kanlı cezaevi olayı olarak nitelendirilen çatışmada 119 kişi, yine aynı cezaevinde Kasım ayında çıkan çatışmalarda ise 62 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador’da 30 bin kapasitesi bulunan toplam 65 cezaevinde 39 bin mahkum bulunuyor.

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#Ekvador#Cezaevi#Çatışma

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