Eksi 20 derecede rekor denemesi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ’Buz Adam’ lakaplı Danimarkalı Wim Hof (48), New York’ta içi buz dolu bir konteynerin içine girip 1 saat 45 dakika boyunca eksi 20 derecede durmaya çalışacak.

1999 yılında Kuzey Kutup Dairesi’nde çıplak ayak 160 kilometre yürümeyi başaran, 2002 yılında yalnızca basit bir yüzme şortuyla buzun altına girip 80 metre kadar yüzen maceraperest son rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı planlıyor. Bundan 20 yıl önce bu yeteneğini keşfettiğini dile getiren Hof "Buzla kaplı bir park gözüme ilişti. O an aklıma oraya gidip buzun içinde dursam, ne olur sorusu geldi. Ve denedim. Bu benim için hiç de zor olmadı" dedi.