Ekranda kozlar son kez paylaşıldı

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ALMANYA’da yarın yapılacak seçimlere saatler kala köklü partilerin başbakan adayları ve parti liderleri ekranlarda son kez kozlarını paylaştı. Alman devlet televizyonları ARD ve ZDF’de önceki akşam canlı yayınlanan ve 90 dakika süren programa, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet ve Yeşiller’in başbakan aday Annalena Baerbock’un yanısıra CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Sol Parti’nin Eşbaşkanı Janine Wissler ile Almanya için Alternatif’in (AfD) Eşbaşkanı Alice Weidel katıldı.

İKLİM VE VERGİLER

Daha önceki programlarda da olduğu gibi Olaf Scholz ile Annalena Baerbock, iklim korunması ve dijitalleşmenin hedeflerinin başında geldiğini yinelerken, asgari ücretin arttırılması ve yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınmasında ısrarlı olduklarını dile getirdiler. Armin Laschet ise vergi artışına kesinlikle karşı olduklarını vurgularken, saatlik asgari ücretin arttırılmasının sendikalarla işverenlere bırakılması önerisini yineledi. Laschet, Almanya’nın bir sanayi ülkesi olarak kalabilmesi için kimya, çelik ve otomotiv sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak iklim korunması alanında hedefe ulaşmak için politika belirleyeceklerini de dile getirdi. CSU lideri Markus Söder de Laschet’e tam destek verdi.

NATO VE SIĞINMACILAR

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FDP lideri Christian Lindner, partisinin hem vergi artışına hem de “taze borç” alınmasına kesinlikle karşı olduğunu yineledi. Sağ popülist AfD’li Alice Weidel da vergi artışına karşı olduklarını belirtirken, sığınmacılara dönük harcamaların azaltılmasını istedi. Sol Parti Eşbaşkanı Janine Wissler de NATO’nun işlevini kaybettiğini ileri sürerek, doğrudan olmasa da Almanya’nın birliği terk etmesi yönündeki politikalarını savundu.

KOALİSYON HESAPLARI

Programda olası koalisyon planları da gündeme geldi. Laschet ile Söder, kendilerinin AfD ve Sol Parti ile kesinlikle ortaklık yapmayacaklarını yineledi. Laschet somut açıklamada bulunmazken Söder, tercihlerinin CDU/CSU, FDP ve Yeşiller’den oluşacak bir “Jamaika koalisyonu” olduğunu söyledi. Ancak hem Laschet hem de Söder başka olasılıklara kapılarını kapatmadı. Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock da, AfD dışında tüm demokratik partilerle görüşmeye hazır olduklarını yineledi. SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz da Sol Parti ile ortaklık edip etmeyecekleri yönündeki soruya her zaman olduğu gibi yine somut yanıt vermedi. SPD’nin Avrupa Birliği’nin güçlendirilmesi ve Almanya’nın NATO’daki yerini korumasında ısrarlı olduğunu yineleyen Scholz, bu sözleriyle Sol Parti ile ortaklığın zor olacağını ima etti.

ARA KAPANIYOR

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Alman İkinci Televizyonu ZDF adına yapılan son kamuoyu yoklamasında CDU/CSU’nun arayı kapatmak üzere olduğu saptandı. Seçmenlerin 25’inin SPD’ye, yüzde 23’ünün CDU/CSU’ya, yüzde 16.5’inin Yeşiller’e, yüzde 11’inin FDP’ye, yüzde 9’unun AfD’ye ve yüzde 6’sının da Sol Parti’ye oy vermeyi düşündüğü saptandı. Aynı kamuoyu yoklamasında, seçmenlerin yüzde 47’sinin Olaf Scholz’u, yüzde 20’sinin Armin Laschet’i ve yüzde 16’sının da Annalena Baerbock’u başbakan olarak görmek istedikleri de belirlendi.