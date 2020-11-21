‘Ekonomiyi kapatmayıp koronavirüsü bitireceğim’

ABD Başkanlık Seçimleri’ni önde tamamlayan Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, 10 eyalet valisi ile telekonferans yoluyla görüştü. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Biden, “Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta. Virüsü bitireceğim” diye konuştu. Her bölgenin farklı olduğunu belirten Biden, bu durumun ülke genelinde “ekonominin kapatılmasını gerektirmeyeceğini” belirtti. Donald Trump yönetimini, aşı dağıtım süreçleri konusunda ekibiyle bilgi paylaşmadıkları gerekçesiyle bir kez daha eleştiren Biden, bu durumun daha fazla can kaybına neden olabileceği uyarısını yineledi.

‘BİRLİK İÇİNDE MÜCADELE’

ABD’de 250 binden fazla kişinin hayatına mâl olan koronavirüsün ‘tek ülke’ olarak birlik içinde mücadeleyi gerektirdiğini söyleyen Biden, koordinasyon çalışmaları kapsamında yapılması planlananları sıraladı. Biden ilk olarak, eyaletlerin, şehirlerin ve yerli toplulukların federal hükümetten ekonomik yardım alması; İşyerlerinin, okulların ve çalışan ailelerin yardımdan faydalanabilmesi gerektiğini belirtti. İkinci olarak da güvenli bir aşının eşit şekilde dağıtılabilmesinin yollarının bulunması ihtiyacına dikkat çekti. “Boş umut vermeye gerek yok” diyen Biden, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla kampanyaların planlandığını kaydetti. Biden ulusal düzeyde maske zorunluluğunun da gündemde olduğunu söyledi.

GEORGIA’DA YİNE KAZANDI

Başkanlık yarışındaki kritik eyaletlerden Georgia’da, Joe Biden’ın zaferi kesinleşti. Georgia’da, rakibi Başkan Donald Trump ile arasında çok az fark bulunan Biden, oyların yeniden sayılmasının ardından 16 delegeyi garantilemiş oldu.