Ekonomik krizin vurduğu Sri Lanka'da inanılmaz görüntüler... Binlerce kişi Devlet Başkanlığı konutuna böyle yürüdü!

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Sri Lanka’da devam eden protestolarda binlerce vatandaş cumhurbaşkanının Colombo'daki konutunu bastı.

Göstericilerin, güvenliği için bilinmeyen bir yere nakledilen Gotabaya Rajapaksa'ya karşı sloganlar attığı bildiriliyor.

Sri Lanka'nın ticari başkenti Colombo'da binlerce protestocu, bu yıl krizden etkilenen ülkedeki en büyük hükümet karşıtı yürüyüşlerden birinde cumhurbaşkanının resmi konutunu bastı.

Yerel TV haberlerinden NewsFirst kanalının video görüntülerine göre, Sri Lanka bayrakları ve kaskları tutan bazı protestocular başkanın konutuna girdi.

Sri Lanka'da sokaklara inen binlerce gösterici devlet başkanının konutuna yürüdü

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DEVLET BAŞKANI ÖNCEDEN KAÇIRILMIŞ

İki savunma bakanlığı kaynağı, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın hafta sonu planlanan miting öncesinde güvenliği nedeniyle dün resmi binadan çıkarıldığını söyledi.

Başkanın evinin içinden yapılan bir Facebook canlı yayınında, bazıları bayraklarla sarılmış, odalara ve koridorlara toplanmış, Rajapaksa aleyhine sloganlar atan yüzlerce protestocu görüldü.

Polis müdahale etse de kalabalığı dağıtmakta başarılı olamadı

Görüntülerde sömürge döneminden kalma beyaz badanalı binanın dışındaki bölgede de yüzlerce kişi geziniyordu. Öte yandan olayları önleyecek hiçbir güvenlik görevlisinin ortalıkta olmaması dikkat çekti.

Hastane kaynaklarının haber ajanslarına verdiği demeçte, devam eden protestolarda ikisi polis olmak üzere en az 21 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söylendi.

Ajanslara yansıyan fotoğraflarda başkanlık konutuna giren göstericilerin pencerelere çıktığı görülüyor

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1948'DEN BERİ EN BÜYÜK KRİZ YAŞANIYOR

22 milyonluk ada, temel yakıt, gıda ve ilaç ithalatını sınırlayan ciddi bir döviz kıtlığı altında mücadele ediyor ve bu da ülkenin 1948'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krize neden oldu.

Birçok Sri Lankalı ülkenin içine düştüğü durumu Devlet Başkanı Rajapaksa'ya bağlıyor. Mart ayından bu yana devam eden büyük ölçüde barışçıl protestolar Rajapaksa’nın istifasını talep etmişti.

Bir görgü tanığı, binlerce kişinin cumhurbaşkanı aleyhine sloganlar atarak ve Rajapaksa'nın evine ulaşmak için birkaç polis barikatını aşarak Kolombo'nun hükümet bölgesine yöneldiğini söyledi.

Tanık, polisin havaya ateş açtığını ancak öfkeli kalabalığın cumhurbaşkanlığı konutunu çevrelemesini engelleyemediğini söyledi.

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Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf başkanlık konutuna giren kişilerin havuza girip yüzdüğünü gösteriyor

POLİS ENGEL OLAMADI

Gotabaya Rajapaksa'nın yeri konusunda ise bilgi verilmedi.

Ulaşım hizmetlerini durduran ciddi bir yakıt kıtlığına rağmen, göstericiler, hükümetin kendilerini ekonomik yıkımdan koruyamamasını protesto etmek için ülkenin çeşitli yerlerinden otobüslere, trenlere ve kamyonlara doluştu.

Nakit sıkıntısı çeken ülkenin yakıt sevkiyatlarını durdurması, okulları kapatmaya zorlaması ve temel hizmetler için benzin ve mazot dağıtımı yapması nedeniyle son haftalarda yaşanan hoşnutsuzluk daha da kötüleşti.