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Ekibini bezdirmiş... Kamala Harris’e zorba suçlaması

#ABD#Kamala Harris#Zorba
Ekibini bezdirmiş... Kamala Harris’e zorba suçlaması

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in (57) brifing notlarını okumak istemediği, toplantılara hazırlıksız geldiği ve yanında çalışanlara zorbalık yaptığı, ekibinden en az dört kişinin bir ay içinde ofisten ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

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DÖRT ÇALIŞAN AYRILIYOR

Amerikan Washington Post’un (WP), Kamala Harris ile bağlantılı 18 kişi ile yaptığı görüşmeler neticesinde yayınladığı haber-analizde, Harris’in zorba davranışları nedeniyle çalışma ekibinden iki üst düzey ismin ayrılığının netleştiği, iki kişinin yakın zamanda ayrılacağı belirtildi. Ekipten ayrılacak isimler arasında, Harris’in baş sözcüsü Symone Sanders’ın olduğu da öne sürüldü. Çalışanları, Harris’in kendisi için hazırlanan brifinglere çalışmadığını söylerken, hazırlıksız olunca da onları azarladığını söyledi. Hatta Kamala Harris’in davranışını, “mobbing” olarak nitelediler.

‘GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR’

WP’ye konuşan Kamala Harris’in eski bir çalışanı, “Şu çok net ki hazırlık yapmaya ve çalışmaya gönüllü biriyle çalışmıyorsunuz” dedi. Bir başka çalışan, “Kamala ile çalışıyorsanız, ruhunuzu yaralayan eleştirilere ve kendisinin güven eksikliğine katlanmak zorundasınız” derken, bir diğeri de “Sürekli zorbaca davranışlara maruz kalıyorsunuz ve nedeni kesinlikle belli değil” diye konuştu. 2013 yılında Kamala Harris’in yardımcısı olarak 5 ay görev yapan Gil Duran ise Başkan Yardımcısı’nın ‘eski yıkıcı kalıpları sürdürdüğünü’ söyledi.

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#ABD#Kamala Harris#Zorba

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