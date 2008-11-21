Einstein’in haklı olduğu kanıtlandı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Einstein’in 1905’te Özel Görelilik Kuramı’nda ortaya attığı gibi kütle ile ışık hızı karesinin çarpımı, enerjiyle eşit çıktı. Ünlü bilim adamının haklılığı 103 yıl sonra kesinleşti.

Albert Einstein’in en çok bilindiği için kendisiyle özdeşleşen ve popüler kültürün bir parçası haline gelen, e=mc2 formülü Fransız, Alman ve Macar fizikçilerin çabalarıyla kanıtlandı. Bilim insanlarının son çabasıyla varsayım olmaktan çıkan formüle göre; enerji ile kütlenin e=mc2’ye uygun olarak birbiriyle bağlantılı olduğu kesinleşti.



Fransız Laurent Lellouch Kuramsal Fizik Merkezi tarafından yönlendirilen bir beyin gücü konsorsiyumu, dünyanın en güçlü bilgisayarlarını kullanarak, atomların çekirdeğinde yer alan proton ve nötronların kütlesini hesaplamayı başardı.



Atom altı parçaları inceleyen parçacık fiziğinin standart modeline göre; proton ve nötronlar, ’kuark’ isimli daha küçük parçalardan oluşuyor. Kuarklar gluon isimli bir başka temel parça ile birleşip, bu temel parçalaşı oluşturur.



Yeni bulgulara göre temel parçalardan gluonların kütlesi sıfır, kuarkların kütlesi yüzde 5.



Bilim adamlarının merak ettiği temel nokta, maddenin enerjiye dönüştüğü sırada ortaya çıkan enerjinin yüzde 5’i söz konusu kuarklardan geliyorsa, kalan yüzde 95’i nereden kaynaklanıyordu? Science Dergisi’nde yayımlanan söz konusu son araştırmadaki bulgulara göre bu yüzde 95, kuark ve gluonların etkileşimli hareketlerinden meydana geliyor. Bu tespit ise Einstein’in kendisiyle özdeşleşen e=mc2 formülününün doğru olduğunu, ortaya çıkan enerjinin, kütle ile ışık hızı karesinin çarpımına eşit olduğunu gösteriyor. Einstein, e=mc2 ile kütlenin enerjiye, enerjinin de kütleye dönüşebileceğini ileri sürmüştü. Bu denklemin önemi kısa sürede anlaşılmış ve 2’nci Dünya Savaşı şartlarında atom bombasının yapımında kullanılmıştı.



Einstein bu gelişme üzerine, "Ben atomu iyi bir şey için keşfettim ama onlar atomla birbirlerini öldürüyorlar" demişti.



Laurent Lellouch Kuramsal Fizik Merkezi’nin konuyla ilgili basın açıklamasında, "Şu ana kadar e=mc2 sadece bir varsayımdı. Şimdi ilk kez kanıtlandı" ifadesi kullanıldı.