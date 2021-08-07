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Dünya
Aysel ALP/ANKARA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eğriboz’un külü İzmir’e yağdı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Eğriboz’un külü İzmir’e yağdı

Türk uzmanlara göre Türkiye ile Yunanistan yangınları arasında hem benzerlik hem de farklılık var.

YUNANİSTAN’DA devam eden yangınların Türkiye’deki yangınlarla benzerliklerini anlatan orman profesörü Doğan Kantarcı, “Farkımız yangını söndürmede. Onlar uçak ve helikopter filosunda güçlüyken orman teşkilatları zayıf. Bizim hava gücümüz zayıf, orman teşkilatımız çok güçlü” dedi. Meteoroloji ve Afet Yönetim Profesörü Mikdat Kadıoğlu ise yaz mevsimi yaşayan kuzey yarımkürenin genelinde yangın mevsimi olduğunu, yangınların olağan olduğunu belirtti.

RÜZGÂRLAR TÜRKİYE’YE TAŞIDI

Prof. Kantarcı, İzmir’e dün sabah saatlerinde yağan külün Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki Eğriboz Adası’nda meydana gelen yangından kaynaklandığını söyledi. Batı ve kuzeybatı rüzgârlarıyla yangının külünün İzmir’e kadar geldiğini anlatan Kantarcı, Yunanistan yangınlarıyla Türkiye’deki yangınların benzerliklerini ve farklılıklarını ise şöyle özetledi:

ORMAN TEŞKİLATIMIZ GÜÇLÜ

“İki ülke yangını birbirine benziyor, orada da kızılçam ormanları yanıyor, burada da... Her iki tarafta da Akdeniz çalılıkları, makilikler var. Basra alçak basıncı, yani Eyyam-ı Bahur olarak bilinen temmuz sıcaklıkları yangının çok hızlı yayılmasına neden oluyor. Üç gün önce Eyyam-ı Bahur’un sınırı Balıkesir’e kadar yükselmişti, dün Denizli’ye kadar indi. Yunanistan ile yangını söndürmede farklılaşıyoruz. Onların elinde yeterince uçak ve helikopter var ama orman teşkilatları bizim kadar güçlü olmadığı için yangını hızla söndürmede yetersiz kaldılar.”

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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