Eğlenceli deney

İSPANYA’nın Barcelona kentindeki Sant Jordi spor salonunda düzenlenen rock konserine katılanlar mesafesiz eğlendi. Geçtiğimiz cumartesi düzenlenen konserde sabah saatlerinden itibaren salona gelen herkese girişte COVID-19 hızlı tanı testi yapıldı. Testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37.5’ten yüksek olanlar salona alınmadı. Ayrıca içeriye girenlere FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el dezenfektanı kullanma zorunluluğu getirildi. Yaklaşık 5 bin kişi 2 saat süren konserde sosyal mesafe olmadan özgürce dans etti ve eğlendi. Konseri düzenleyen organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı olarak COVID-19 vakalarının arttığının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceğini söyledi.

HOLLANDA DA YAPMIŞTI

Mart ayı başında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Ziggo Dome konser salonunda düzenlenen özel bir partiyle de benzer bir deney daha yapılmıştı. Bu araştırmanın sonuçları da henüz açıklanmadı.

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