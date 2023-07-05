×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Eğlence treni arızalanınca saatlerce baş aşağı beklediler!

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Eğlence Treni#Arıza
Eğlence treni arızalanınca saatlerce baş aşağı beklediler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 17:07

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir festival alanındaki eğlence treninin arızalanması nedeniyle, 8 kişi saatlerce baş aşağı mahsur kaldı.

Haberin Devamı

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Crandon kentinde Pazar günü düzenlenen Forest County Festivali'nde eğlence treninin arızalanması korkulu anlar yaşanmasına yol açtı.

Trenin dönüş sırasında arızalanması nedeniyle 8 kişi baş aşağı şekilde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları vinçle indirdi.

Crandon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun yaklaşık 4 saat sürdüğü ifade edilirken, 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı diğerlerinin ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiği belirtildi.

Eğlence treninin inceleme ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar kapatılmasına karar verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Eğlence Treni#Arıza

BAKMADAN GEÇME!

Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı