Eğlence parkında korkunç ölüm! Metrelerce yüksekten yere böyle çakıldı

ABD'nin Utah eyaletindeki bir eğlence parkında yaşanan korkunç kaza bu parkların ve içinde bulunan tehlikeli aletlerin güvenliğini bir kez daha tartışmaya açacağa benziyor.

Lagoon adındaki eğlence parkında geçen cumartesi günü yaşanan ve ABD medyasına yansıyan habere göre 32 yaşındaki bir adam 'Sky Ride' adı verilen ve tüm parkı çevreleyen teleferikte oturduğu koltuktan düşerek feci şekilde can verdi.

Ailesinin adının açıklanmasını istemediği adamın 15 metre yükseklikten yere çakıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Adamın yere çakılmadan önce parktaki kişiler tarafından koltuğundan sarktığı ve yere düşmemek için koltuğa tutunduğu görülmüş. Bir ziyaretçi tarafından çekilen ve Fox 13 haber kanalına gönderilen videoda ise adamın oldukça sakin olduğu ve teleferik parktaki bir şelalenin üzerinden geçerken sakin şekilde sallandığı görülüyor.

Polis, yaptığı açıklamada bu düşüşün bilinçli olmadığı düşündüklerini, olayın bir intihar vakası olarak değerlendirilmediği söyledi

Bir park yetkilisi ABD'li KUTV'ye yaptığı açıklamada ise teleferiğin herhangi bir arızası olduğunu ve bu düşünün parktan kaynaklı bir hata olmadığını düşünüyoruz dedi.

Park sözcüsü basına yaptığı açıklamada 'Sky Ride' adlı teleferiğin 1974'ten beri faaliyette olduğunu ve bugüne kadar hiçbir kaza yaşanmadığını belirtti.

Park, tüm aletlerin düzenli olarak güvenlik kontrolünden geçtiğini ve teleferiğin de kazanın yaşandığı cumartesi günü sabahtan kontrol edildiğini ve testten geçtiğini açıkladı.

Park yetkilileri sosyal medya hesaplarından yaşanan olay yüzünden yaşadıkları üzüntüyü paylaştı ve kurbanın yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

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