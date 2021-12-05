Eğlence devine ilk kadın başkan

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Dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden Walt Disney’de yeni yılla birlikte yönetim değişiyor. Yıl sonunda yönetim kurulu başkanlığı görevini Bob Iger’dan devralacak olan Susan Arnold (67), şirketin 100 yıla dayanan tarihinde bu koltuğa oturan ilk kadın olacak. Arnold son 14 yıldır şirketin yönetim kurulu üyesiydi. Görevi devredeceği Arnold’dan övgüyle bahseden Iger, onun “şirkete paha biçilmez katkılarda bulunduğunu” ifade etti.

BİR DEVRİN SONU

Daha önce küresel yatırım grubu Carlyle, kişisel bakım ve temizlik ürünleri üreticisi Procter and Gamble ve fast-food zinciri McDonald’s gibi şirketler de yöneticilik geçmişi bulunan Susan Arnold da yeni dönemde şirket hissedarlarının çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğini ve CEO’su Bob Chepak ile yakın çalışmayı sürdüreceğini söyledi. Bu arada Bob Iger’ın ayrılışı Disney için bir dönemin sonu olarak değerlendiriliyor. Iger; Pixar, Marvel, Lucasfilm ve 21st Century Fox gibi şirketleri Disney bünyesine katarak önemli yatırımlar yapmıştı.