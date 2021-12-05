Eğlence devine ilk kadın başkan

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kirada ‘ara zam’ oyunuKirada ‘ara zam’ oyunu#Kira
İhtiyacın yüzde 40ını karşılayacak 7500 kişiye iş sağlayacakİhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak! 7500 kişiye iş sağlayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar! Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...#Galatasaray
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgiİki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi#Tüik
ÇerkeslerimizÇerkeslerimiz#Çerkezler
Mamalar için özel çağrıMamalar için 'özel' çağrı#Mama Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğanın mitingine bomba tuzağı son anda önlendi İçişlerinden ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bomba tuzağı son anda önlendi! İçişleri'nden ilk açıklama#Recep Tayyip Erdoğan
Teröre geçit yok Jandarmadan mağara operasyonu: Sayı 9a yükseldiTeröre geçit yok! Jandarmadan mağara operasyonu: Sayı 9'a yükseldi#Terörle Mücadele
Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu Acı haber geldiAilesi kayıp ihbarında bulunmuştu! Acı haber geldi#Kayıp Öğretmen
Kovid-19da son tablo Bakan Koca mevsim şartlarına dikkat çektiKovid-19'da son tablo! Bakan Koca 'mevsim şartlarına' dikkat çekti#Koronavirüs
İran sınırında kan donduran olay Parçalanmış ceset bulundu İran sınırında kan donduran olay! Parçalanmış ceset bulundu#Düzensiz Göçmen
Galatasaraya Altay çelmesiGalatasaray'a Altay çelmesi!#Süper Lig
Lider Trabzonspor durdurulamıyor 17 yıl sonra ilk kez Rekor...Lider Trabzonspor durdurulamıyor! 17 yıl sonra ilk kez! Rekor...#Süper Lig
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
HABERLERDünya Haberleri

Eğlence devine ilk kadın başkan

#Walt Disney#Susan Arnold#Bob Iger
Eğlence devine ilk kadın başkan

Eğlence dünyasının devlerinden Walt Disney şirketine 98 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın başkanlık edecek. Uzun yıllar şirketin yönetim kurulu üyesi olan Susan Arnold, sene sonunda başkanlık görevini Bob Iger’dan devralacak.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden Walt Disney’de yeni yılla birlikte yönetim değişiyor. Yıl sonunda yönetim kurulu başkanlığı görevini Bob Iger’dan devralacak olan Susan Arnold (67), şirketin 100 yıla dayanan tarihinde bu koltuğa oturan ilk kadın olacak. Arnold son 14 yıldır şirketin yönetim kurulu üyesiydi. Görevi devredeceği Arnold’dan övgüyle bahseden Iger, onun “şirkete paha biçilmez katkılarda bulunduğunu” ifade etti.

BİR DEVRİN SONU

Daha önce küresel yatırım grubu Carlyle, kişisel bakım ve temizlik ürünleri üreticisi Procter and Gamble ve fast-food zinciri McDonald’s gibi şirketler de yöneticilik geçmişi bulunan Susan Arnold da yeni dönemde şirket hissedarlarının çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğini ve CEO’su Bob Chepak ile yakın çalışmayı sürdüreceğini söyledi. Bu arada Bob Iger’ın ayrılışı Disney için bir dönemin sonu olarak değerlendiriliyor. Iger; Pixar, Marvel, Lucasfilm ve 21st Century Fox gibi şirketleri Disney bünyesine katarak önemli yatırımlar yapmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Walt Disney#Susan Arnold#Bob Iger

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith