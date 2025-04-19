'Eğer ölürsem ses getirsin' demişti: İsrail saldırısında öldürüldü

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Gazze'de yaşayan genç fotomuhabir Fatima Hassouna, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki son 18 ayını belgeliyordu.

Fatima Hassouna, fotoğraf makinesiyle evinin yıkılmasını, sürekli yerinden edilmelerini ve ailesinde 10 kişinin öldürülmesini tarihe kazıdı.

'EĞER ÖLÜRSEM SES GETİRSİN'

The Guardian'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki Hassouna, düğününden sadece birkaç gün önce öldürüldü.

Hassouna, öldürülmeden önce sosyal medyada "Eğer ölürsem ses getirsin. Sadece son dakika haberi ya da öldürülenlerin arasında bir sayı olmak istemiyorum. Dünyanın duyacağı bir ölüm, tarihe etki edecek ve zamana yenik düşmeyecek ölümsüz bir görüntü istiyorum" paylaşımında bulundu.

SON 24 SAATİ FİLM OLDU

İranlı yönetmen Sepideh Farsi, Hassouna'nın Gazze'de yaşadıklarını Filistinlilerin günlük yaşamını aralarındaki konuşmalarla beyaz perdeye aktardı.

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İranlı yönetmen Farsi, Hassouna'ya ilişkin “Hayat doluydu ve Gazze'deki gözlerim oldu. Onun gülüşlerini, gözyaşlarını, umutlarını ve depresyonunu filme aldım. Işık saçıyordu ve çok yetenekliydi. Filmi izlediğinizde anlayacaksınız. Filmin Cannes Film Festivali'nde gösterileceğini söylemek ve onu davet etmek için öldürülmeden birkaç saat önce kendisiyle konuştum. Kendime, eğer kendisi korkmuyorsa, onun için korkmaya hakkım olmadığını söyledim. Onun gücüne, sarsılmaz inancına sarıldım" açıklamasında bulundu.

Hassouna'nın öldürülmesine neden olan İsrail saldırısından yirmi dört saat önceyi konu alan "Ruhunu Eline Al ve Yürü" adlı filmin, Fransız bağımsız film festivalinde de gösterileceği duyuruldu.

İsrail ordusu, Hassouna'nın öldürüldüğü saldırıya ilişkin "Hamas üyesini hedef alan bir saldırı" dedi.