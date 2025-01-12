Ege’de tansiyonu yükseltecek adım... Atina’dan adalara füze yığma planı

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Yunanistan uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırdığı Ege adalarına özellikle İsrail yapısı füzeler yığmayı planlıyor. Ta Nea gazetesi dün manşetten verdiği haberde, İsrail’e sipariş edilen ve yaz aylarında teslim alınması planlanan 32 km menzilli 17 adet Spike NLOS füze sistemlerinin yanısıra, yine İsrail ile satın alım müzakerelerinin devam ettiği 300 km menzilli PULS füze sistemlerinin (muhtemelen 38 adet) büyük bölümünün Ege adalarına konuşlandıracağını yazdı.

‘FÜZE DUVARI’ PLANI

Yine adalara konuşlandırılmak üzere 180-200 kilometre menzilli yeni füzelerin de satın alanacağını belirten Ta Nea, adalarda bulunan Fransız Exocet füzeleri de eklendiğinde, Ege’de bir “füze duvarı” oluşturulacağını belirtti.

Gazete “Türkler 31 savaş gemisi inşa ediyor. Ayrıca, 17 adet fırkateyn, 10 adet korvet tipi savaş gemileri, 1 adet küçük uçak gemisi ve 13 denizaltıları bulunuyor. Yunanistan’ın ise 13 fırkateyni ve 10 denizaltısı var. Belharra tipi 3 adet fırkateyn de önümüzdeki yıllar içinde (2027 sonuna kadar) teslim alınacak. Büyük savaş gemileri satın alınabilmesi için para bulunmadığından Atina, Ege’de füze duvarı oluşturma çözümünü tercih ediyor” ifadesini kullandı.

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DENDIAS GÜNDEME GETİRDİ

Savunma Bakanı Nikos Dendias, aralık ayında Deniz Harp Okulu’ndaki konuşmasında, Ege adalarında “füze duvarı” oluşturulması planlarından sözetmişti. İsrail yapımı Spike NLOS füzeleri 370 milyon Euro, satın alımları kararlaştırıldığı takdirde de PULS füzeleri 500 milyon Euro’ya mal olacak. Yunanistan’ın hedefi, sözkonusu füze sistemlerinin yanısıra, İHA ve SİHA’lara karşı kullanılan cihazlar da satın almak. Yunan medyasında sık sık maliyeti 2 milyar Euro’yu bulan İsrail’deki “Demir Kubbe” benzeri bir sistemin oluşturulmasından bahsediliyor.

BİLGİ NOTU

Yunanistan özellikle 1974’ten sonra, Doğu Ege adalarını Lozan (1923), Onikiadalar’ı da Paris (1947) anlaşmalarına aykırı bir şekilde sistemli bir şekilde silahlandırıyor. Türkiye, bu adaların uluslararası anlaşmalar gereğince silah ve askerden arınmış bir statüde bulunmaları gerektiğini her fırsatta gündeme getiriyor.