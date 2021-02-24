Ege’de taciz tatbikatta dayanışma

NATO’nun “Dynamic Manta 2021” tatbikatına, Türkiye ve Yunanistan’dan deniz unsurları da katılıyor. Aralarında ABD’ninde bulunduğu sekiz NATO üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata Türkiye, Kemalreis fırkateyni ve bir denizaltıyla destek verirken Yunanistan, Kountouriotis fırkateyni, bir denizaltı ve bir keşif uçağıyla iştirak ediyor.

Hint Okyanusu’na doğru göreve çıkan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve ona eşlik eden deniz unsurları da bölgeden geçerken tatbikata katılıyor. Üzerinde 20 adet Rafale tipi savaş uçağı bulunan Charles de Gaulle’de yaşanan salgın nedeniyle gemi personelinin üçte ikisi koronavirüse yakalanmış, yaklaşık 30 asker de hastaneye kaldırılmıştı.