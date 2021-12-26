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Ege'de peş peşe mülteci dramı: 5 günde 3 facia

#Ege Denizi#Mülteci#Dram
Egede peş peşe mülteci dramı: 5 günde 3 facia

Ege Denizi’nde bir haftada üç mülteci teknesinin batması sonucunda en az 30 sığınmacı öldü, kayıp sayısının ise 60’ın üzerinde olmasından endişe duyuluyor.

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EGE Denizi ve Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında beş günde üç sığınmacı faciası yaşandı. Çarşamba günü, orta Ege’deki Bolukendire (Folegandros), perşembe gecesi Girit yakınındaki Antiktiha ve cuma gecesi de yine orta Ege’de Paros adası açıklarında batan üç teknenin bilançosu çok ağır oldu. En az 30 sığınmacı hayatını kaybetti. Kayıp sayısının ise 60’ın üzerinde olabileceğinden endişe ediliyor.

GÖÇTE KARA BİR HAFTA

Sığınmacı facialarının ilki Bolukendire adası açıklarında meydana geldi. İçinde 32 ila 50 arasında sığınmacının bulunduğu tekne, su alarak battı. Sadece 13 sığınmacı kurtarılırken, 3 kişinin cesetleri bulundu. Kayıp sayısı, 16 ila 34 arasında değişiyor. İkinci facianın adresi, Girit’in kuzeybatısında bulunan Antikithira adası idi. 100’den fazla sığınmacının bulunduğu yelkenli tekne, henüz bilinmeyen nedenlerle battı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları 90 sığınmacıyı kurtarırken, denizden 11 ceset toplatıldı.

Egede peş peşe mülteci dramı: 5 günde 3 facia

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‘TÜRKİYE’DEN İTALYA’YA’ İDDİASI

Son facia ise Paros adası açıklarında yaşandı. İçinde 80’den fazla sığınmacısının bulunduğu yelkenli tekne alabora oldu. Yunan Sahil Güvenlik unsurları 63 sığınmacıyı kurtarırken, denizde biri bebek, 16 ceset bulundu. En az 15 sığınmacı ise kayıp. Her üç kazada da teknelerin İtalya’ya gitmek üzere, Türkiye’den hareket ettikleri öne sürüldü. Yunan Denizcilik Bakanı Yiannis Plakiotakis, insan kaçakçılarının yasadışı faaliyetlerinin artmasına dikkat çekerek Türkiye’ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullandı.

Egede peş peşe mülteci dramı: 5 günde 3 facia

İNGİLTERE’YE AKIN SÜRÜYOR: NOEL GECESİ 150 MÜLTECİ

MÜLTECİ krizinin bir sıcak noktası ise Fransa’dan İngiltere’ye yoğun geçişlerin yaşandığı Manş denizi. Noel akşamı (önceki akşam) yaklaşık 150 sığınmacı şiddetli yağışa rağmen İngiltere’ye geçmeyi başardı. Bu yıl kaçak olarak Manş’ı geçip İngiltere’ye sığınanların 28 binle rekor bir seviyeye ulaştığı bildirildi.

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#Ege Denizi#Mülteci#Dram

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