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Ege’de mülteci faciası: 34 kişi kayıp

#Mülteci#Ege#Facia
Ege’de mülteci faciası: 34 kişi kayıp

İtalya’ya gitmek üzere Türkiye’den hareket ettiği öne sürülen ve içinde sığınmacıların bulunduğu tekne, dün Ege’de Bolukendire (Folegandros) adası açıklarında battı.

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Sabahın erken saatlerinde teknenin motorunda arıza meydana geldiği, bir süre sonra da su alarak battığı iddia edildi. Teknedeki sığınmacılardan 12’si (7 erkek, 4 çocuk, 1 kadın) kurtarılırken, denizde 3 erkeğin cesedi bulundu. Kurtarılan sığınmacılar ilk ifadelerinde teknede 32 ila 50 arasında sığınmacı bulunduğunu söylediler.

Bu durumda, kayıp kişi sayısının 16 ila 34 arasında değiştiği bildirildi. Kayıpların bulunabilmesi için 3 Yunan sahil güvenlik botu, 1 helikopter ve1 askeri nakliye uçağı ile bölgede seyreden 5 ticari gemi görevlendirildi. Ancak Bolukendire açıklarında dün gün boyu süren çalışmalar sonuç vermedi. Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikos Kokalas, insan kaçakçılığıyla ilgili Türkiye’nin gerekli denetimleri yapmadığını öne sürdü.

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#Mülteci#Ege#Facia

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