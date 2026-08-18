Ege’de Milli Park adımı Komşu’yu salladı

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Ankara’nın, Yunanistan’ın çevreyi koruma adı altında Ege’de deniz alanlarını tek taraflı sınırlandırma ve fiili durum oluşturma girişimine verdiği yanıt Atina’yı salladı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, biri Muğla’nın Fethiye ile Antalya’nın Kaş ilçeleri açıklarında, diğeri de Kuzey Ege’de olmak üzere iki yeni deniz parkı ilan etmesinin ardından Atina yönetimi, Ankara’nın girişiminin “uluslararası hukuka aykırı” olduğunu öne sürdü.

“ULUSLARARASI HUKUK” YALANINA SARILDILAR

Yunan Dışişleri Bakanlığı önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin ilan ettiği parkların Türk karasularının dışındaki uluslararası sulara ve Yunanistan’ın kıta sahanlığına uzandığını ileri sürerek, girişimin “hukuka aykırı” olduğunu öne sürdü. Bakanlık, Türkiye’nin kendi yetki alanı dışında deniz parkları ilan etmesinin “herhangi bir oldubitti yaratamayacağını ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları etkileyemeyeceğini” iddia etti.

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MUHALEFETTEN MİÇOTAKİS’E TEPKİ

Eski Başbakan Aleksis Çipras’ın yeni kurduğu muhalefetteki ELAS partisi ise Ankara’nın hamlesini Miçotakis hükümetinin dış politikasına yönelik eleştiri fırsatına çevirdi. ELAS, Ankara’nın son dönemde artan hamlelerinin “Miçotakis’in dış politikasının başarısızlığının en somut kanıtı” olduğunu savunarak hükümetten Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde “rota değişikliği” istedi.

YUNAN MEDYASINDA TEK GÜNDEM

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, manşetinden verdiği gelişmeyi, “Türk parklarıyla çifte provokasyon” başlığı ile duyurdu. Gazete, Türkiye’nin iki yeni parkla, Meis’i çevrelediğini, Limni ve Semadirek adalarının arasına girdiğini öne sürdü. Yunan haber portalı “iEidiseis” ise Ankara’nın kararlarını, Yunanistan’ın 21 Temmuz 2025’te Güney Ege ve İyon Denizi’nde ilan ettiği deniz parklarına verilen bir yanıt olarak yorumladı. “Militaire” haber portalı da, “Türkiye deniz parklarını ilan ederken, Atina’nın, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs’a elektrik kablo döşeme projesi beklemede” yorumunu yaptı.

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ANKARA DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Ankara’nın son hamlesi Atina açısından sürpriz olmadı. Yunanistan’ın 21 Temmuz 2025’te Güney Ege ve İyon Denizi’nde deniz parklarını ilan etmesinin ardından Türkiye de benzer bir adım atacağını açıklamıştı. Ankara’nın, Yunanistan’ın tek taraflı girişimine karşı kendi deniz parklarını oluşturacağı uzun süredir gündemdeydi. Yunanistan’ın deniz parkları üzerinden çevre korumayı mı hedeflediği, yoksa Ege’de tek taraflı bir düzen kurarak bölgeyi “Yunan gölüne” çevirme hesabı mı yaptığı tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan son kararnamelerle bu planın ilk somut adımı atılmış oldu.

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“Kuzey Ege Deniz Milli Parkı” Çanakkale ve Gökçeada açıklarını kapsıyor.

Muğla-Fethiye ve Antalya-Kaş açıklarında deniz alanı olarak ilan edilen "Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı" yaklaşık 21 bin kilometrekare.

MAVİ VATAN’DA KORUNAN ALAN GENİŞLİYOR

ÖNCEKİ gün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alan deniz parkı olarak belirlendi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, her iki deniz milli parkının ilan edilmesinin, Türkiye’nin çevre denizlerinde yalnızca Türk karasularında değil, uluslararası hukuka uygun olarak karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.

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SEYRÜSEFER SERBESTİSİ ETKİLENMEYECEK

İki deniz milli parkıyla Türkiye’nin Mavi Vatan’da koruduğu deniz alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak genişlediğini belirten yetkililer, “Türkiye, çevre denizlerine giderek daha fazla sahip çıkmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, bunlar yapılırken seyrüsefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Deniz milli parkların yönetiminin, karasal milli parklarda olduğu üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uhdesinde olduğu belirtilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da çevre denizlerin korunmasına dönük çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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YUNANİSTAN’IN DENİZ PARKLARI

Yunanistan’ın 2025 yılında ilan ettiği deniz parklarının Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı daha önce Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Yetkililer, Yunanistan’ın ilan ettiği deniz parklarının, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsü dahil olmak üzere, birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye için herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını hatırlatmıştı.