Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ege’de göçmen taşıyan iki tekne battı: 16 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Ege#Göçmen#Tekne
Ege’de göçmen taşıyan iki tekne battı: 16 ölü
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:00

Ege Denizi’nde göçmen taşıyan iki teknenin batması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Yunan kurtarma ekipleri kayıp onlarca kişiyi arıyor.

Haberin Devamı

İlk olay Midilli Adası yakınlarında yaşandı. İçinde yaklaşık 40 sağınmacının bulunduğu tekne alabora oldu. Yunan Sahil Güvenlik unsurları, tamamı Afrikalı 16 kadının cesedini sudan çıkardı. Yine Afrikalı 10 kadın sığınmacı kurtarılırken, kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Diğer hadise ise Yunanistan’ın güneyindeki Mora yarımadası yakınındaki Kithira Adası açıklarında yaşandı. Yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli, şiddetli rüzgâr nedeniyle kayalığa çarparak battı. Yürütülen kurtarma operasyonu ile 80 kişi denizden çıkarıldı. Kayıp 15 kişinin bulunması için faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ege#Göçmen#Tekne

BAKMADAN GEÇME!

Pragda tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Prag'da tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

#Recep Tayyip Erdoğan
Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller

BAKMADAN GEÇME!

Pragda tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Prag'da tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

#Recep Tayyip Erdoğan
Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller