Ege’de göçmen taşıyan iki tekne battı: 16 ölü

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İlk olay Midilli Adası yakınlarında yaşandı. İçinde yaklaşık 40 sağınmacının bulunduğu tekne alabora oldu. Yunan Sahil Güvenlik unsurları, tamamı Afrikalı 16 kadının cesedini sudan çıkardı. Yine Afrikalı 10 kadın sığınmacı kurtarılırken, kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Diğer hadise ise Yunanistan’ın güneyindeki Mora yarımadası yakınındaki Kithira Adası açıklarında yaşandı. Yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli, şiddetli rüzgâr nedeniyle kayalığa çarparak battı. Yürütülen kurtarma operasyonu ile 80 kişi denizden çıkarıldı. Kayıp 15 kişinin bulunması için faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.