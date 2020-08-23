Ege’de denizden, havadan mesaj

Türkiye’ye ait araştırma gemilerinin Doğu Akdeniz’de faaliyetleri devam ederken, Deniz Kuvvetleri unsurları Ege’de Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarıyla müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek için birlikte eğitim gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı eğitimle ilgili resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda F-16’ların eğitime hazırlanışları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ile Türk araştırma gemilerine havadan sağladıkları koruma görüntüleri yer aldı. Bakanlık, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler icra edildi” bilgisini verdi.

Paylaşım tam da Yunan ve Birleşik Arap Birliği hava unsurlarının bölgede tatbikata hazırlandığı bir döneme denk geldi.

MAAS ANKARA’YA GELİYOR

Almanya’nın Doğu Akdeniz’deki tansiyonu düşürmek için yaptığı girişimler kapsamında Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın 25 Ağustos salı günü bölgeyi ziyaret edeceği öğrenildi. Maas aynı gün önce Atina’yı ardından da Ankara’yı ziyaret edecek. Maas’ın temaslarında ana gündem Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim olsa da, Libya’daki ateşkes çağrısı sonrası gelişmelerin de konuşulması bekleniyor.

AB’DEN LİBYA ATEŞKESİNE DESTEK

Avrupa Birliği (AB), Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) Başkanı Akile Salih tarafından duyurulan ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 üye ülke adına yaptığı açıklamada, “Libya’da sağlanan anlaşmayı, Berlin süreci çerçevesinde müzakerelerin başlatılması, tüm askeri faaliyetlere son verilmesi ve yabancı savaşçıların ülkeyi terk etmeleri prensipleri uyarınca destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Altı Arap ülkesinin üye olduğu Körfez İşbirliği Konseyi de ateşkes çağrılarını destekleyen açıklama yaptı.