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Ege’de 400 rehin: Yunanistan, Afgan sığınmacıları denizde bekletiyor

#Yunanistan#Afgan Sığınmacılar#Deniz
Ege’de 400 rehin: Yunanistan, Afgan sığınmacıları denizde bekletiyor

Yunanistan, perşembe günü Girit açıklarında kontrolünü sağladığı yük gemisinde bulunan 400’den fazla Afgan sığınmacının karaya ayak basmasına izin vermedi. Yunan Sahil Güvenliği halatlarla bağladığı gemiyi Ege’de oradan oraya çekiyor, ayrıca sığınmacılara gıda ve su tedariği de yapılmadı.

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YUNANİSTAN, perşembe günü Girit adasının güneyinde arızalanan Türk bandıralı bir yük gemisindeki 400’den fazla Afgan sığınmacıyı geri alması için Türkiye’ye başvuruda bulundu.

AB DEVREYE GİRDİ

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, söz konusu Yunan talebi, Ankara’da incelemeye alındı. Yunanistan ayrıca, Türkiye’nin sığınmacıları geri kabul etmesi amacıyla, AB Komisyonu ile temasa geçti. Afgan sığınmacıların akıbeti belirsizliğini korudu. Yunan hükümeti, dün akşam saatlerine kadar herhangi yeni bir açıklama yapmadı.

Ege’de 400 rehin: Yunanistan, Afgan sığınmacıları denizde bekletiyor

ROMÖRK ÇEKİYOR

Yunan Denizcilik Bakanlığı’ndan cuma günü öğle saatlerinde yapılan tek açıklamada, Türk bandıralı geminin “güvenli bir yere götürüldüğü” şeklinde idi. Yunan medyasında, geminin Ege’de Onikiadalar bölgesinde bir adaya götürüleceği ve sığınmacılara Türkiye’ye iade işlemleri uygulanacağı öne sürüldü.

Sivil toplum kuruluşu “Aegean Boat Report” ise perşembe gününden beri halatlarla Yunan sahil güvenlik gemisine bağlanarak romörk edilen yük gemisinin, dün sabahın ilk saatlerinde Ege’de Kerpe (Karpathos) adasının kuzeydoğusunda, bazen Yunan, bazen de uluslararası sularda, bir aşağı bir yukarı dolaştırıldığını belirtti.

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EKMEK VE SU YOK

Sığınmacılara nereye götürüldüklerine dair hiçbir bilgi verilmediğini, su, yiyecek ve tıbbi malzeme de sağlanmadığını kaydeden “Aegean Boat Report”, Yunan makamlarının, olayın duyulması üzerine, 400’den fazla Afgan sığınmacının, Türkiye’ye zorla geri itilmeleri planından vazgeçmiş olabilecekleri tahmininde bulundu. Yunan medyası son olarak sığınmacıların Bodrum’un açıklarındaki İstanköy (Kos) adasına götürüleceklerini öne sürdü. Bu arada, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soyu’nun davetlisi olarak 2 Aralık Salı günü Türkiye’ye gideceği öğrenildi. Ziyaret, haftalar önce kararlaştırılmıştı.

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#Yunanistan#Afgan Sığınmacılar#Deniz

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