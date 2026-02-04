Ege Denizi'nde can pazarı… Yunan Sahil Güvenlik gemisi ile çarpıştı, 14 göçmen öldü

Haberin Devamı

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası'nın Mirsinidiu bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı.

Çarpışma sonucu tüm düzensiz göçmenler denize düştü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, çarpışma sonucu 14 düzensiz göçmenin öldüğünü bildirdi.

Olayda 2 sahil güvenlik görevlisi de yaralandı.

Sağ kurtulan 24 düzensiz göçmen ise Sakız Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaybolan düzensiz göçmenler için bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor.