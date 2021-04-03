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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 03.04.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden verilen bilgiye göre Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 18.7 km derinlikte ve 4,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.10 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.7 olarak belirlendi. Depremin 18.7 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

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