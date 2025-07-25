Efsanenin kalbi durdu

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Gerçek ismi Terry Gene Bollea olan Hogan’ın, Florida’daki evinde rahatsızlanınca çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı öğrenildi. Ünlü aktörün eşi Sky Hogan, birkaç hafta önce Hogan’ın komada olduğu yönündeki söylentileri yalanlamış ve geçirdiği ameliyatlardan sonra kalbinin ‘güçlü’ olduğunu ifade etmişti.

ROCKY’DE OYNADI

HOGAN sadece güreş ile değil, sinemacı kişiliğiyle de dünya çapında tanındı. İlk büyük rolü, Rocky Balboa’yla gösteri maçında karşılaşan güreşçi Thunderlips’i canlandırdığı ‘Rocky III’ filminde oldu. Daha sonra ‘No Holds Barred’, ‘Mr. Nanny’ filmlerinde ve ‘A Takımı’ ve ‘Baywatch’ dizilerinde yer aldı.