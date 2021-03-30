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Dünya
Haber Giriş: 30.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Efsanenin gitarı rekor fiyata satıldı

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Efsanenin gitarı rekor fiyata satıldı

ROCK’n Roll’un kralı Elvis Presley’nin İsveç yapımı ikonik gitarı ABD’de gerçekleştirilen müzayedede rekor bir fiyata alıcı buldu.

Gitar Bob Dylan, Elizabeth Taylor gibi ünlü isimlerin eşyalarını da içeren bir açık arttırmada 500 bin dolara (4.1 milyon TL) satıldı. Gitarı alan kişinin ismi ise açıklanmadı. 1968 yılında üretilen ve parlak kırmızı rengiyle dikkat çeken gitar, Presley’nin 1969’da çıkan ‘From Elvis in Memphis’ isimli efsane albümünün kapağında da yer alıyor. Elvis Presley, 16 Ağustos 1977’de ABD Graceland’daki evinde 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

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