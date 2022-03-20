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Efsane oyuncu Alain Delon: Yaşlanmak berbat ötanazi istiyorum

#Alain Delon#Ötanazi#Anthony Delon
Efsane oyuncu Alain Delon: Yaşlanmak berbat ötanazi istiyorum

86 yaşındaki Fransız oyuncu Alain Delon, yaşlanmanın berbat bir şey olduğunu söyleyerek ötanazi olmak istediğini duyurdu.

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Fransız RTL kanalının haberine göre bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Alain Delon, yaşadığı rahatsızlıklar sonucu eskisi gibi hareket edemeyince ötanaziyi düşünmeye başladı. Yakın gelecekte kendi hayatına gönüllü bir şekilde son vermeyi düşünen Alain Delon, bu fikrini oğluna açtı. Oğlu Anthony Delon’dan ötanazi sırasında kendisine eşlik etmesini isteyen efsane aktör, oğlunun itirazıyla karşılaştı. Habere göre Anthony Delon, babasının “infazını” reddetti.

HAREKET KABİLİYETİ SINIRLI

Sinema tarihinin en yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen Alain Delon, 2019 yılında çifte kalp krizi geçirmişti. Sağlık koşulları nedeniyle usta oyuncunun hareket kabiliyeti epey sınırlanmış durumda.

Efsane oyuncu Alain Delon: Yaşlanmak berbat ötanazi istiyorum


FRANSA ŞEREF NİŞANI SAHİBİ

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Alain Delon hali hazırda İsviçre’de yaşarken, bu ülkede ötanazi yapmak yasal. Oyunculuk kariyerine 1950 yılında başlayan efsane oyuncu, onlarca filmde rol aldı. 1991 yılında Fransa Şeref Nişanı “Legion of Honour” ile onurlandırılan Alain Delon, 45’inci Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı, Cannes Film Festivali’nde ise Altın Palmiye Onur Ödülü’nün sahibi olmuştu.

 

 

 

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