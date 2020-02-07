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Haber Giriş: 07.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Efsane öldü

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Efsane öldü

BEYAZ perdenin başarılı ismi Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun ölümünü, aktör oğlu Michael Douglas duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Michael Douglas “Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas’ın 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz” dedi. Yetmiş yıllık kariyeri boyunca 90’dan fazla filmde rol alan Kirk Douglas, ‘Vikingler‘ ve ‘Spartaküs’ gibi filmleriyle 1950’ler ve 1960’larda gişede büyük başarılara imza attı.

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