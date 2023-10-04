Efsane filmlerde kullanılan eşyalar açık attırmada

Haberin Devamı

Yıldız Savaşları’nda kullanılan robot kafası C-3PO’ya 1 milyon pound fiyat biçilirken, Indiana Jones 2 filminde Harrison Ford’un kullandığı kamçının ise 200 bin pounda kadar alıcı bulabileceği belirtildi.

İngiltere merkezli Propstore müzayede evi, 9-12 Kasım tarihlerinde 1800’den fazla eşyanın satılacağı büyük bir ‘film hatıraları’ açık arttırmasına hazırlandığını duyurdu. Dikkat çeken eşyalar arasında olan 1977 tarihli ‘Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut’ filmindeki ünlü robot C-3PO’nun kafası için uzmanlar, satış fiyatının 1 milyon pounda kadar yükselebileceğini belirtti.

Gladyatör filminde Joaquin Phoenix’in giydiği kostümün ve 1982 tarihli bilim kurgu filmi Blade Runner’da androidi canlandıran aktiris Joanna Cassidy’nin giydiği ünlü kostümün fiyatı, 60 bin pound olarak öngörüldü.

Haberin Devamı

Serinin ikinci filmi 'Indiana Jones: Kamçılı Adam' filminin başrolündeki Harrison Ford’un kullandığı kamçı ve Titanik filminde Leonardo Di Caprio’nun kostümüne 200 bin pound etiket kondu. Satışa çıkan diğer eşyalar arasında 1986 tarihli Aliens filminden uzay taşıtı modeli, Kaptan Amerika’nın kalkanı, Karayip Korsanları’ndan kostüm ve yine Yıldız Savaşları’ndan savaş pilotu kaskı dikkat çekti.