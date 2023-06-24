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Efe Berk 15 yaşında üniversiteli oldu

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#Efe Berk#Almanya#Erlangen Üniversitesi
Efe Berk 15 yaşında üniversiteli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

Almanya’nın Erlangen kentinde yaşayan 10’uncu sınıf öğrencisi Efe Berk Gökkuş, matematik ve fizik olimpiyatlarında elde ettiği başarılar üzerine Almanya’nın sekizinci büyük yüksek öğretim kurumu olan Erlangen Üniversitesi’ne kabul edildi.

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15 yaşındaki Efe Berk burada fizik eğitimi alacak. Normalde Bavyera eyaleti kuralları gereği üniversiteye geçmeden önce 12 yıllık eğitimin tamamlanması, ardından okul bitirme sınavının başarıyla geçilmesi gerekiyor.

HAYALİ PROF. OLMAK

Bu, Efe Berk’in ilk başarısı değil. İki yıldır üstün yetenekli öğrencilerin kabul edildiği Orta Frankonya Özel Eğitim Programı’nın tek Türk öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürüyordu. Efe Berk, Bavyera eyaleti tarafından düzenlenen 2023 yılı matematik yarışmasında 10’uncu sınıf öğrencileri arasında ilk beşe girmişti. Türk öğrencinin kariyer hedefi “fizik profesörü olmak”.

GİTAR DA ÇALIYOR

Efe Berk, üniversiteye kabul edildiğine dair başarı belgesini, yeni okulu Erlangen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Andreas Hirch’in elinden aldı. Çocuklarının başarısıyla gurur duyan ebeveynler bilgisayar mühendisi anne Çiler ve baba Serdar Gökkuş, yaptıkları kısa açıklamada şunları söylediler: “Bizim için dünyada en önemli şey çocuklarımız. Çocuklarımızı iyi bir meslek sahibi olarak görmek istiyorsak, onlarla yakından ilgilenmeliyiz. Efe’nin Almanya genelinde seminer ve konferanslara katılması, aynı zamanda okul orkestrasında gitar çalan tek Türk öğrenci olması bizleri gururlandırıyor.”

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#Efe Berk#Almanya#Erlangen Üniversitesi

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