Edgar’ın başına gelenler

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Edgar, 4 yaşında bir dişi kedi... ABD’nin Boston kentindeki sıcacık evinde yaşarken, ilikleri titreten soğukta bir sokak kaçamağına kalkışmış.

Edgar muradına ermiş mi bilinmez, ama uzun süre kemiklerini takırdatan soğukta kalınca, çareyi yeni park etmiş bir otomobilin sıcak motor kısmına sığınmakta bulmuş... Ancak Edgar’ın motor kaputu altında mışıl mışıl uyuduğu otomobilin sürücüsü, sevimli ’sığınmacı’dan habersiz marşa basınca olan oldu... Aracın vantilatör kayışı, kediciğin yüzünü paramparça etti. Başındaki derinin yarısı soyulan Edgar, panik halinde kaçtı. Eve döndüğünde kanlar içindeydi... Soyulan yüz derisi sarkan Edgar’ı gören sahibi, çocuğu gibi sevdiği kedisini bağrına basıp, veterinere koştu. Başarılı bir estetik ameliyat geçiren talihsiz kedinin minicik yüzüne 35 dikiş atıldı. Soyulan derisi yeniden yüzüne dikilen Edgar, bugüne kadar şefkatle bakıldığı yuvasında sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor; belki de kafasında kazadan önceki kaçamağın tatlı hayalleriyle avunarak...