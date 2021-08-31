Ed Asner hayatını kaybetti
ABD’li usta oyuncu Ed Asner, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Ölüm nedeni açıklanmayan Asner, ilk olarak 1970 yılında yayınlanan ve 7 sezon süren “The Mary Tyler Moore Show”daki haber sunucusu rolüyle orta yaşlarında şöhreti yakaladı. Asner, daha sonra “Lou Grant” adlı 5 sezonluk bir dizide başrol oynadı. Emmy tarihinde kazandığı 7 ödülle rekor sahibi olan Asner, son dönemde animasyon filmi ‘Up’ta Carl Fredricksen karakterini seslendirmişti. Ünlü film yapımcısı Michael Moore, usta oyuncunun ölümü üzerine Twitter’dan bir anısını paylaştı:
‘SADECE O DESTEK VERDİ’
“İlk filmim “Roger&Me” üzerinde çalışıyordum. O kadar umutsuzdum ki, bazı ünlü insanlara mektup yazdım. Sadece biri bana geri döndü; Ed Asner. Dedi ki, ‘Seni tanımıyorum evlat, ama al sana 500 kâğıt. Güzel bir film olacağa benziyor. Ben de bir zamanlar oto tamircisiydim’ notuyla bir çek yolladı. Huzur içinde uyu Ed.”