Economist'ten skandal Türkiye kapağı! İngiliz dergi seçimde neden taraf oldu?

Haberin Devamı

Londra merkezli The Economist dergisi bu haftaki sayısında büyük bir skandala imza attı.

Kapağında Türk bayrağı üzerindeki hilale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siluetini yerleştiren dergi, seçim analizinde 'Türkiye felaketin eşiğinde' ifadesini kullandı.



"HADDİNİ AŞAN, KÜSTAHÇA VE ALÇAKÇA BİR SALDIRI"

CNN Türk yayınına katılan, güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Yasin Asal derginin seçim analizinde yer alan skandal ifadeleri canlı yayında değerlendirdi.

Meltem Bozbeyoğlu'nun sorularını cevaplandıran, Nişantaşı Üniversitesi'nden Coşkun Başbuğ, derginin kapağı için, "Bu haddini aşan, küstahça ve alçakça bir saldırı." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Economist 2017 referandumunda da benzer şeyler yaptı. Batı Türkiye'yi asla terk etmemeli diye manşet attı. Avrupa'ya akıl verdi, hangi cüretle bunun cevabı yok. Referandum öncesi yaptığı yayınlarda bir değişiklik yapabildi mi asla. Bu manşeti de bizim için bu manşet şaşırtıcı değil. Alçakça ifadeler ve saldırılar var. Akıl tutulması diyebileceğiniz ifadeler var.



"BU TÜR ODAKLARA HAZIR OLMALIYIZ"

Haberin Devamı

Ekonomist ne yapmaya çalışıyor? Bunu sorguluyorsunuz ama benim için şaşırtıcı bir şey yok. Ekonomist, diktatör görmek istiyorsa Lady Diana'nın katline yönelik makale hazırlasın diktatör kimmiş ona baksın. Bunun üzerinden makale kaleme alan gazeteci şu an ortada yok. Ve orada sıkı bir bu konuda yazı kaleme aldık. Anında buharlaştırırlar. Economist diktatör arıyorsa kendi ülkesine baksın. Bu söylemlerin maksatlı olduğunu asla unutmamak gerekir. Türk milleti şerbetli.

Türkiye seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Emperyalist yapı Türkiye'deki gelişmelerden inanılmaz rahatsız. Fransa'da rahatsız. Şimdi şunu da ifade ediyor. 'Bu seçimlerle birlikte önümüzdeki yıllarda Asya'nın Ortadoğu'nun Balkanların Afrika'nın kaderinin çizileceğini söylüyor. Türkiye'nin çok önemli adımlar attığını ve bu gelişmeler yakından takip edilmeli diyor. Bunu küresel emperyalist mantığın adına söylüyor. Şeytanın aklına gelmeyen yol ve yöntemleri göreceğiz. İçte ve dışta bu tür odaklara hazırlıklı olmalıyız."

Haberin Devamı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Yasin Asal ise konuya ilişkin değerlendirmesinde "Özellikle siyasal iletişimde 5N1K denilen bir yöntem var. Burada buna baktığımızda kim sorusunun cevabında küresel ekonomiye yön vermek isteyen bir ekonomist var. Bu hazırlık daha öncesi için planlanıyordu ama öne çekildiği anlaşıyor. Üretilmiş gerçeklikler içerisinde yapılıyor. Türk demokrasisi sandık siyasetinin güçlü bir ülkedir. Bu seçimlerde Ekonomiste diğer yayınlarda eklenecektir. Meseleleri hem küresel boyutta değerlendirdiğiniz de seçim tarihi ilan edilir edilmez dünyaya nasıl bir imaj vermek istediklerini görüyoruz. Şu anda Türkiye demokrasisine yönelik açık bir saldırı yönünde. Devletler kendi tezlerini ve argümanlarını arzu ettikleri için kullanıyorlar. Önümüzdeki seçimler sadece Türkiye için değil dünya için de belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

Coşkun Başbuğ, bu doğrudan tehdit ve alçakça saldırının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değilaynı zamanda Türk milletine de yönelik olduğununaltını çizdi ve"Daha önce de 'Seçilmiş bir diktatör' dediler. Diktatör seçen millet demek istiyorlar" dedi.

HEDEF NEDEN ERDOĞAN?

Başbuğ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden hedefte olduğunu ise şu sözlerle açıkladı;



"Batı'nın tüm tuzaklarını yerle bir eden bir lideri konuşuyoruz. Trump'ı devrin dışına alacaklar demiştik öyle de oldu. Yıkamadıkları tek lider kaldı, Erdoğan. Erdoğan güçlenerek geliyor. 2023'te savunma sanayiinde gelinen noktayı göreceğiz. Muhalefet kanadından gemileri satacağız gibi açıklamalar geldi. Bunlar tesadüf mü asla değil. Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı kışkırtıcı politika izleyecek diyor.



Çok ilginçtir, Yunanistan'ın kimin maşası olduğu çok iyi anlaşılıyor. Ama Batı Türkiye'yi kışkırtıcı diyor. Flake, Türkiye'yle Esad'ın normalleşmesine karşıyız diyor. Bu normalleşme süreci ama Amerika'nın istediği anormal bir süreç. Şunu söylemek de fayda var hiç siyaset bilmesek sadece ve sadece Batı'nın hedef almasından dolayı Erdoğan'ı desteklemek gerekir. Bu saldırılar Erdoğan üzerinden Türk milletine yapılıyor."

Haberin Devamı

Asal da Yunanistan'da da seçimlerin yaklaştığına dikkat çekti ve"Türk dış politikası Yunanistan ve Suriye'yle dengeyi koruyor. Dış politikada ulaşılması istenen bir hedefti. Seçim sürecinde bu yayınların artması muhtemel" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ TURAN'DAN TEPKİ: ECONOMİST'İN BİZİ SEVMEMESİ GURUR VERİCİ

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, The Economist Dergisi'nin kapağını eleştirerek, "20 yıl içerisinde 15 seçim yapıldı. Halkımızdan başka referansımız olmadı. Sayın Erdoğan ile Türkiye'nin kaderi adeta özdeşleşti. Economist'in bizi sevmemesi bizim için gurur vesilesi. 'Erdoğan olmasın da ne olursa olsun' anlayışı içeride nasıl varsa dışarıda dar var. Ne demek diktatörlüğe yürüyormuşuz. Böyle olsa seçim mi olur?" dedi.