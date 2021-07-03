Economist: Türkiye Ege’de üstün

Makalede, Türkiye’nin projenin ilk ürünü olan havadan bağımsız tahrik sistemli Piri Reis denizaltısının sessiz seyir ve güdümlü füze atma özellikleri vurgulandı.

Denizaltının geçtiğimiz mart ayında suya indirilmesi için “Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı” değerlendirmesi yapıldı.

Dergiye konuşan uzmanlar Türkiye’nin Reis sınıfı denizaltılar ile Ege’de Yunanistan’a karşı üstünlük elde ettiğini söyledi. Türkiye’nin son teknoloji denizaltılarının NATO için de artı bir değer olduğu aktarılırken, Yunanistan’ın Türkiye’ye silah ihracatını sınırlandırma çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtildi. Reis tipi denizaltıların tamamının 2027’de suya indirilmesi planlanıyor.

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