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Economist: Erdoğan kaygı verici

Economist: Erdoğan kaygı verici

İngiliz Economist dergisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son seçimlerden bu yana yaşadığı değişimi analiz etti. Makaleye göre "Erdoğan'ın değişimi kaygı verici".

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Derginin makalesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Erdoğan’ın partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaktan kılpayı kurtulduğunda, akıllardaki büyük soru bundan böyle hangi Erdoğan’ın öne çıkacağıydı. İdeolojik davranmayan, pragmatist, cesur reformlarıyla 2005’te Avrupa Birliği ile üyelik görüşmelerini başlatan Erdoğan mı? Yoksa her işe karışan ve AKP’ye İslamcı kökleri nedeniyle darbe vurmaya can atan askerleri, 2007’deki seçim zaferinin hemen ardından türbanı üniversitelerde serbest bırakmaya çalışarak kışkırtan, dogmacı ve ani tepki gösteren Erdoğan mı?”

OTOKRATİK BAŞBAKAN

Başbakanın giderek daha otokratik ve gerçeklerden kopuk hale geldiğini savunan dergiye göre, parti içinde ve siyasi sistemde Erdoğan’ın karşısında güvenilir bir muhalefet bulunmaması da, Türkiye’nin durağan ve başıboş sürüklenmekte olan bir ülke görüntüsü vermesine neden oluyor. Ülkenin özellikle de AB üyeliğinden uzaklara sürükleniyor görüntüsü verdiği söyleniyor.

ERDOĞAN’IN TUHAF DAVRANIŞLARINDAN ÖRNEKLER

Economist, Erdoğan’ın “tuhaf” olarak nitelediği davranışlarına örnek olarak, son Washington ziyaretinde ‘Nükleer silahlara sahip olanların, başkalarına ‘Nükleer silahlara sahip olmayın’ deme hakkı bulunmadığı” sözlerini ve ülke içinde de daha keskin bir milliyetçi söylem kullanmasını gösteriyor.

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Derginin haberinde “Erdoğan ile sertlik yanlısı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ arasında ‘Erdoğan’ın ordunun nüfuzunu zayıflatacak reformları dondurması karşılığında, partisinin yeni bir kapatma davasına hedef olmaması” yolunda bir anlaşma yapıldığı söylentilerinin bulunduğu da aktarılıyor.

YARGISIZ İNFAZLAR VE POLİS İŞKENCESİ ARTTI

Yeni anayasa çalışmalarının askıda olduğunu, yargısız infazlar ve polis işkencesi haberlerinin arttığını ve Erdoğan’ın uzun zamandır ateşli destekçisi olan liberal aydınlar ile Avrupa Komisyonu’nun homurdanmaya başladıklarını kaydeden Economist, “Erdoğan’ın yanıtı ise bazı başbakanlık muhabirlerinin akreditasyonlarını iptal etmek oldu. Bütün bunlar, Türkiye’nin AB’ye üyeliğini istemeyenlere cephane sağlıyor” diyor.

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