Ebola alarmı

Uganda Sağlık Bakanlığı, salgına karşı önlem almak amacıyla Kongo’yla olan sınırın kapatıldığını duyurdu. Bakanlık, Kongo’dan gelen herkes için 21 günlük karantina uygulandığını ve sınır yakınındaki okullardaki öğrenciler için düzenli kontroller yapıldığını aktardı. Ayrıca ülkenin doğusundaki Bunia şehrine uçuşlar askıya alındı. Sınır bölgesinde kurulan pazarlar şimdilik kaldırıldı. Bununla beraber temel ihtiyaç malzemeleri ve gıda gibi ürünlerin sınırdan geçişlere açık olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Kanada ve Bahamalar; Kongo, Uganda ve Güney Sudan vatandaşlarının ülkeye girişini geçici olarak yasaklayacaklarını açıkladı. Hükümet, bu ülkelerin vatandaşlarının 90 gün boyunca Kanada’ya seyahat edemeyeceğini belirtti.

SINIRLAR KAPATILDI

Bahamalar yönetimi de giriş kısıtlamalarının derhal yürürlüğe gireceğini ve 30 gün süreyle yürürlükte kalacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta ABD, son 21 gün içinde Kongo, Uganda ve Güney Sudan’a seyahat etmiş olan tüm yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasakladı. Ürdün ve Bahreyn de 19 Mayıs’ta söz konusu ülkelerden seyahat edecek olanlara girişleri yasakladı. Tayland, Hindistan ve Meksika da havalimanlarında Ebola tarama testleri yapılacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel acil durum ilan ettiği Kongo’da Ebola’ya bağlı 7 ölüm doğrulandı. DSÖ ayrıca 220’den fazla şüpheli ölüm ve 900 şüpheli vaka tespit etti.