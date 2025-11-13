E-posta yazışmaları paylaşıldı: ABD Başkanı'nı köşeye sıkıştıracak ifadeler! 'Kızlardan haberi vardı... Havlamayan köpek Trump'

Haberin Devamı

Komite yetkilileri, 2011 ile 2019 yılları arasında gerçekleşmiş 3 ayrı e-posta yazışmasının yayımlandığını bildirdi. Kamuoyuyla paylaşılan yazışmalar; Jeffrey Epstein, suç ortağı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff arasında geçiyor.

Belgelerin yayınlanmasının hemen ardından Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt bir açıklama yaptı. Leavitt, e-postaların Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar tarafından, Trump'ı itibarsızlaştırmak amacıyla medyaya "seçilerek" paylaşıldığını iddia etti.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Gerçek şu ki Başkan Trump, Virginia Giuffre de dahil olmak üzere kadın çalışanlarını taciz ettiği gerekçesiyle Jeffrey Epstein'ı onlarca yıl önce çevresinden uzaklaştırmıştı" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler ise Demokratların hamlesine çok daha büyük miktarda belgeyi yayımlayarak karşılık verdi. Cumhuriyetçi üyeler, "Demokratların Başkan Trump'a iftira atmak için sahte bir anlatı yaratma" peşinde olduğunu dile getirdi.

E-POSTA İÇERİKLERİ VE İDDİALAR

Demokratların kamuoyu ile paylaştığı ilk e-posta, 2011 yılında Jeffrey Epstein ile Ghislaine Maxwell arasında geçiyor. Epstein'ın Maxwell'e yazdığı mesajda, "Havlamayan o köpeğin' Trump olduğunu anlamanı istiyorum. (Kurban) onunla (Trump) evimde saatler geçirdi" ifadeleri yer alıyor.

(Havlamayan köpek, Sir Arthur Canon Doyle'un Sherlock Holmes hikayelerinde yer alan deyimleşmiş bir ifade. Sherlock Holmes, üzerinde çalıştığı bir vakada, evdeki köpeğin cinayet sırasında katile havlamadığını fark eder ve katilin evden birisi olduğu sonucunu çıkarır.)

Epstein aynı e-postada, Trump'ın isminden herhangi bir yerde hiçbir zaman bahsedilmediğini de ekliyor. Maxwell'in cevabı ise "Bunu düşünüyordum..." şeklinde oluyor.

Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell

'SANSÜRLENEN İSİM VIRGINIA GIUFFRE' İDDİASI

The Independent'ın haberine göre, e-postada mağdurun ismi sansürlenmiş olarak görünse de, komitenin yayımladığı diğer bölümlerde "virignia" ismi okunabiliyor.

Beyaz Saray, bu atfın, Epstein'ı suçlayan ve bu yılın başlarında hayatını kaybeden Virginia Giuffre'ye işaret ettiğini belirtti. Açıklamada, Giuffre'nin "Trump'ın hiçbir suça karışmadığını ve sınırlı etkileşimlerinde kendisine 'daha dostça davranamayacağını' defalarca söylediği" kaydedildi.

Virginia Giuffre, İngiltere Prensi Andrew'un kurbanı olduğunu öne sürmüştü.

'KENDİNİ ASMASINA İZİN VERMELİSİNİZ'

İkinci e-posta yazışması, Epstein ile yazar Michael Wolff arasında geçiyor. 2015 tarihli bir e-postada Wolff, Epstein'a CNN'in Trump'ın ilişkileri hakkında soru sormayı planladığını bildiriyor.

Epstein, "Onun için bir cevap üretebilseydik, sence bu ne olurdu?" diye soruyor. Wolff ise cevaben, "Bence kendini asmasına izin vermelisiniz" ("Kendi sonunu getirmesine izin vermelisiniz" anlamında) değerlendirmesinde bulunuyor ve Trump'ın Epstein lehine konuşmasının siyasi bir fayda sağlayabileceğini öne sürüyor.

Yazar Michael Wolff, Epstein'a ilişkin yaptığı araştırmalarla biliniyor. Epstein dosyalarının "her yere saçıldığını" ve kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi için çalıştığını iddia eden Wolff'un, geçmişte ABD'li milyardere kamuoyu önündeki imajını yönetme konusunda yardım ettiği ortaya çıktı.

"TRUMP'IN BİLGİSİ VARDI, GHISLAINE'DEN DURMASINI İSTEDİ"

Üçüncü e-posta ise ocak 2019'a, Trump'ın başkanlık dönemine ait. Epstein, Wolff'a gönderdiği mesajda, "Trump'ın kendisinden istifa etmesini istediğini" iddia ediyor.

Epstein ayrıca, "Elbette kızlar konusunda bilgisi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istedi" ifadesini kullanıyor.

İNGİLTERE PRENSİ'NİN İSMİ DE E-POSTALARDA YER ALIYOR

Yayımlanan belgelerde Donald Trump'ın yanı sıra eski Prens Andrew'un ismi de geçiyor. Mart 2011'e ait bir e-posta dizisinde, Ghislaine Maxwell, Prens Andrew'a iddialarla dolu bir e-posta iletiyor. Andrew'un cevabı, "Hey! Bunlar da ne? Hiçbir şey bilmiyorum! Lütfen öyle söyle. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Daha fazla dayanamıyorum" şeklinde oluyor.

BBC'nin bildirdiğine göre belgelerde ayrıca, İngiltere'nin eski ABD büyükelçisi Lord Peter Mandelson'ın da ismi yer alıyor. Belgeler, Lord Mandelson'ın 2016 yılına kadar Epstein ile temas halinde olduğunu gösteriyor.

2015 tarihli bir e-postada Epstein, Lord Mandelson'a doğum günü mesajı gönderiyor ve ABD başkanlık seçimlerine atıfta bulunarak "Donald Beyaz Saray'da" yorumunu yapıyor. Lord Mandelson'ın bu e-postalarla ilgili olarak yorum yapmayı reddettiği bildirildi.