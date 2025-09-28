Düzenli-aktif ol, uzun yaşa

Haberin Devamı

PSİKOSOMATİK Araştırma Dergisi’nde yayımlanan bulgular, doktorların yalnızca kan basıncı ve kolesterole değil, aynı zamanda kişinin düşünme, hissetme ve davranma eğilimlerine bakarak da sağlık riskini tahmin edebileceklerini gösteriyor. Çalışmanın ortak yazarı psikolog Rene Mottus, araştırma sürecince en dikkat çekici kelimenin ‘aktif’ sözcüsü olduğunu söyledi. “Kendilerini ‘aktif’ şekilde tanımlayan katılımcıların çalışma süresince ölme olasılıkları önemli ölçüde daha düşük göründü” diyen Mottus, buna yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarının katılmasıyla bile ‘aktif’ kişilerin yüzde 21 daha düşük risk taşıdığını belirtti.

Araştırmaya göre olumlu özellikler insanların daha uzun yaşamasına yardımcı oluyor. Diğer yandan duygusal zıtlıkların tam tersi bir etki yarattığı da vurgulanıyor.

22 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Kendilerini nevrotiklikle bağlantılı eğilimler (örneğin, değişken ruh hali, endişe veya kolay üzülme) açısından yüksek puanlayan kişilerin erken ölme olasılığının diğerlerine göre daha yüksek olduğunun altı çizildi. Araştırma, 6 ile 28 yıllık takip sürelerine sahip dört büyük çalışmada 22 binden fazla yetişkini kapsadı.