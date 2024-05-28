Duyurusunu kritik üçlü zirveden hamen önce yapmışlardı... Kuzey Kore’nin casus uydusu havada patladı!

Haberin Devamı

Dün gece tanımlanamayan bir füze ateşleyen Kuzey Kore’den son silah testine ilişkin açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojileri İdaresi’nin (NATA) “Malligyong-1-1” adlı keşif uydusunun fırlatma denemesini gerçekleştirdiği bildirildi.

Kuzey Phyongan eyaletindeki Sohae Uydu Fırlatma Sahası’nda yapılan denemede yeni geliştirilen bir uydu taşıyıcı roketin kullanıldığı belirtilirken, roketin fırlatmadan kısa bir süre sonra havada infilak ettiği aktarıldı. Yapılan ilk incelemelerde kazanın sıvı oksijenli ve benzinli motordaki arızadan kaynaklandığı belirlenirken, olayla ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Kuzey Kore'nin uydu fırlatma denemesi anbean Japon haber ajansı NHK tarafından yayınlandı

Haberin Devamı

KUZEY KORE UYDU FIRLATACAĞINI DUYURMUŞTU

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne (JCG) bildirimde bulunan Kuzey Kore, 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını açıklamış, dün gece 22.44’te ise Pyongyang’ın Sarı Deniz istikametine doğru tanımlanamayan bir füze ateşlediği bildirilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin uydu taşıyıcı bir roket fırlattığının değerlendirildiği ifade edilmişti.

İLK BAŞARISIZ DENEME DEĞİL

Kuzey Kore geçtiğimiz yılın Mayıs ve Ağustos aylarında yapılan 2 başarısız fırlatma girişimi sonrasında Kasım ayında Malligyong-1 adlı casus uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdiğini açıklamıştı. Pyongyang yönetimi 2024 yılında da yeni uyduları yörüngeye göndermeyi hedeflediğini duyurmuştu.





TAM DA 5 YIL SONRAKİ KRİTİK ÜÇLÜ ZİRVEDEN ÖNCE DUYURMUŞLARDI

Çin, Güney Kore ve Japonya 2019'da ilişkilerini askıya almasının ardından ilk kez buluşuyor. Güney Kore’nin başkenti Seul’da ilk görüşmeler başladı. Çin, Japonya ve Güney Kore'nin ABD ile olan ilişkilerinin sınırlanmasını istiyor.

Haberin Devamı

Güney Kore ve Japonya’nın ABD ile zaman zaman gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar Çin ile iki ülke arasında tartışmalara yol açıyor. Öte yandan analistler Güney Kore ve Japonya’nın Çin’in bölgedeki önemi açısından stratejik ilişkilerini geliştirmesi gerekliliğini ifade ediyor.

Çin de bu iki ülkenin ABD ile ilişkilerini sınırlamasını istiyor. Öte yandan Çin ile Kuzey Kore iş birliği de Güney Kore cephesinde kabul görmüyor.

2019'dan beri iilk kez düzenlenen Japonya, Güney Kore ve Çin üçlü zirvesinde ana gündem maddesi Kuzey Kore... Kim Jong-un'un casus uydu fırlatma denemesini tam da bu zirveye denk getirmesi dikkat çekmişti...

Haberin Devamı

Kuzey Kore’nin nükleer programı, Çin’in kendi kendini yöneten Tayvan üzerindeki iddiası ve Güney Çin Denizi'ndeki toprak anlaşmazlıkları gibi hassas konular resmi gündem maddeleri arasında olmasa da toplantıda gündeme gelecek.

CASUS UYDULAR KİM JONG-UN İÇİN BÜYÜK ÖNCELİK ARZ EDİYOR

Kim Jong-un rejimi için yörüngeye bir casus uydu yerleştirmek uzun zamandır en önemli öncelikti ve geçen yılki iki başarısız denemenin ardından kuzey Kore yönetimi geçtiğimiz kasım ayında bunu başardığını iddia etti. Kuzey Kore, Kasım ayında yörüngeye yerleştirdiği Malligyong-1 (Teleskop-1 anlamına geliyor) uydusunun başarıyla çalıştığını iddia ediyor, ancak Seul'ün istihbarat teşkilatı bu iddiayı reddetti.

Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma denemesinin ardından açıklama yaptı

Haberin Devamı

Kuzey Kore’nin yeni casus uydu fırlatma denemesini tam da Çin, Güney Kore ve Japonya’nın 5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği üçlü zirveyle aynı zamana denk getirmesi dikkatlerden kaçmadı ve Kim Jong-un’un bu üç ülkeye Kuzey Kore’yle ilgili gözdağı verme çabası olarak yorumlandı.