Duyanlar şoke oldu... Bagaj parası vermemek için 30 kilo portakal yediler!

Çin'in Yunnan bölgesinde yaşanan ilginç olay duyanları şaşkına çevirdi. Uçağa binmek üzere havaalanına gelen 4 arkadaşın, bagaj parası vermemek için buldukları akılalmaz çözüm başlarına iş açtı.

Yanlarında 30 kilo portakal bulunan 4 adam uçağa binerken portakallara ekstra bagaj parası ödemeleri gerektiğini öğrenince soruna ilginç bir çözüm yöntemi buldu.

Havayolu şirketinin portakallar için kilogram başına 10 Çin yuanı ( yaklaşık 11,5 TL) olacak şekilde toplam 300 Çin yuanı (yaklaşık 340 TL) ek bagaj masrafı istemesi üzerine 4 arkadaş birlik olup 30 kilo portakalı afiyetle yedi. Olayın kahramanı 4 arkadaşın yanlarında taşıdıkları 30 kilo portakalın ise 50 Çin yuanı (yaklaşık 55 TL) değerinde olduğu açıklandı.

4 kişilik arkadaş grubunun 30 kilo portakalı yemesi yaklaşık 20 ila 30 dakika arasında sürerken çözüm gözüyle baktıkları bu hareket onlara başka şekilde döndü. Oldukça asitlik bir meyve olan portakalı kısa zamanda çok büyük miktarda tüketen adamların ağızlarında yaralar oluştu (ağız ülseri).

Olayın basına yansımasından sonra açıklama yapan adamlardan biri 'Bir daha asla portakal yemeyeceğim!' ifadesini kullandı.