Duyan şaşkına döndü… Stajyer pilot sivrisinek ısırığı yüzünden öldü!

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İngiltere’nin Suffolk şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Oriana Pepper, en büyük hayali uçmak olan gencecik bir pilot adayıydı.

İngiliz havayolu firması EasyJet’te stajyer pilotluk yapan genç kadın geçen yıl temmuz ayında yaşadıklarından sonra korkunç bir şekilde hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu.

Pepper, geçen temmuz ayında Belçika'nın Antwerp kentinde bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan beş gün sonra öldü. Oriana'nın ölümü sosyal medyada da büyük yankı buldu

KORKUNÇ BİR TRAJEDİ

Suffolk kenti kıdemli adli tabibi Nigel Parsley, bunun "önünde harika bir kariyere sahip olan genç bir bayan için talihsiz bir trajedi" olduğunu söyledi.

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Ipswich'teki Suffolk Adli Tıp Mahkemesi, Oriana Pepper'ın Oxford'daki EasyJet programındaki teori sınavlarını yüksek puanlar ile geçtiğini ve ekipman değerlendirmeleri için Belçika'ya gittiğini açıkladı.

7 Temmuz'da bir hastanenin kaza ve acil servisine, sağ gözündeki ısırık şişmiş ve enfeksiyon kapmış halde başvurdu. Pepper, bu ısırığın canına mâl olacağından habersizdi… Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğdu

ADLİ TABİP: DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Oriana Pepper'a antibiyotik reçete edildi, ancak iki gün sonra, baygınlık geçirdikten sonra erkek arkadaşı tarafından hastaneye geri götürüldü.

Adli tabip Parsley, Pepper'ın "Alnındaki bir böcek ısırığının neden olduğu ciddi bir enfeksiyon sonucu" öldüğünü söyledi.

Parsley "Daha önce hiç böyle bir dava görmedim” diyerek durumun sıra dışılığının altını çizdi.

ALNINDAKİ ISIRIK YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Talihsiz genç kadın üç gün sonra 12 Temmuz 2021'de hastanede öldü.

Ölümünün tıbbi nedeni, kan damarlarının tıkanması olan beyindeki septik emboli olarak açıklandı. Buna ise alnındaki ısırık nedeniyle staphylococcus aureus adı verilen bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon sebep oldu.

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Oriana ikiz kardeşi Oscar ve ağabeyi, stajyer pilot Oliver başucunda beklerken son nefesini verdi. Oriana Pepper İngiliz havayolu firması EasyJet için stajyer pilotluk yapıyordu

“HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORDU”

Olayla ilgili duruşma sırasında okunan bir açıklamada, Oriana Pepper'ın babası Tristan, kızının kendisi ve yine stajyer bir ticari pilot olan kardeşi Oliver ile uçmaya gitmeyi çok sevdiğini" söyledi.

Acılı baba “Kızım sevdiği biriyle tanışmıştı, ticari pilotluk eğitimi alıyordu ve hayallerini gerçekleştiriyordu” dedi.

*Haber spotunda kullanılan fotoğraf BBC News'un https://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-62065525 haberinde kullanılan ve Oriana'nın ailesi tarafından basına verilen fotoğraftır.