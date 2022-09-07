Duyan şaşkına döndü… Markette soru sorunca başına gelmeyen kalmadı: 6 ay buraya giremezsin!

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59 yaşındaki Matt Garside, alışveriş yapmak için markete gittiğinde sıradan bir gün yaşayacağını düşünüyordu. Ancak o gün yaşananları kimse önceden tahmin edemezdi…

Aynı zamanda profesyonel fotoğrafçılık da yapan adam, İngiltere’nin Lancashire şehrindeki bir zincir markete alışveriş yapmaya gitti.

BOZUK YUMURTA KOKUSU DUYDU

Lidl adındaki ucuzluk marketine giden adam etrafta bozuk yumurta kokusu olduğunu fark etti.

Marketin içinde dolaşırken yumurta kutularından birinin hasarlı olduğunu gören adam kutuyu eline aldığında kokunun buradan geldiğini anlamakla kalmadı kutunun fareler tarafından kemirildiğini gördü!

Hemen gidip sorumlu kişiyi bularak yaşadıklarını paylaşan ve şikâyetini market yönetimine ileten adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. SORU SORUNCA HEMEN ELİNDEN ALDILAR

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Adam market personelinin kendisinden özür dilemeyi reddettiğini ve yumurta kutusunu hızla elinden aldıklarını söyledi.

Ancak olay bununla da kapanmadı.

Market yönetimi adama bu şikâyetinden dolayı ceza vermeyi uygun gördü ve Matt Garside’ın markete girmesi 6 ay boyunca yasaklandı.

Garside “Bu beni çok sinirlendirdi. Neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. Ben yardım etmek istedim; bir elçiydim ama beni yine de cezalandırdılar.” Dedi. "6 AY BOYUNCA BURAYA GİREMEZSİN"

Market yönetiminden bir kişi daha sonra adama ‘ısrarlı sorgularıyla’ personelini üzdüğünü söyledi ve Matt yaptığı alışveriş için ödeme yapmaya çalıştığı sırada binayı terk etmesi emredildi.

Ve Matt Garside, olayın üzerinden aylar geçtikten sonra, Lidl müşteri hizmetlerinden kendisine davranışı nedeniyle aylarca mağazaya girmesinin yasaklanacağını söyleyen bir e-posta aldığını söyledi.

“Yasaklandığımı söyleyen e-postayı aldığımda ne düşüneceğimi bilemedim. Çalışanlarına kötü davrandığımı söylüyorlardı. Ama kimseye kötülük yapmadım. Sadece soruma cevap alma konusunda ısrarcıydım.” diyen Matt Garside’ın adı, olay sosyal medyaya yansıyınca İngiliz basınında manşetlere taşınmış oldu.