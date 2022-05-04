Duyan şaşkına döndü: Belarus'tan sürpriz tatbikat

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Belarus Savunma bakanlığı, ülkenin silahlı kuvvetlerinin savaşa hazır olup olmadıklarını test etmek için bugün, ani ve büyük çaplı tatbikatlara başladığını söyledi.

Haber ajanslarının son dakika olarak duyurduğu habere göre Belarus Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "(Savaşa hazırlık) testinin, kamu yollarındaki trafiği yavaşlatabilecek önemli sayıda askeri aracı da içermesi planlanıyor" dedi.

Bakanlık, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve süren savaş bağlamında, tatbikatın komşuları veya genel olarak Avrupa topluluğu için hiçbir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Fotoğraf Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko arasında 6 Ocak 2000 tarihinde imzalanan 'Rusya-Belarus Birlik Devleti' antlaşması öncesinde çekilmiş

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve iki lider Ukrayna’daki son durumu ele almıştı. Belarus, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırılarını “askeri operasyon” olarak değerlendirerek Rusya’nın yanında yer aldığını belli etmişti.

Ancak Belarus’un Rusya’nın bir uzantısı gibi hareket etmesi Baltık ülkelerinde büyük rahatsızlık yaratıyor. Yıllarca Belarus’u Rusya ile aralarında bir duvar gibi gören Polonya gibi ülkeler için Rus askerlerinin sınırlarına kadar gelmiş olması korkutucu bir senaryo. Avrupa Birliği de yaptığı açıklamada Ukrayna’nın işgali halinde Belarus’un da Rusya ile aynı yaptırımlara maruz kalacağını bildirmişti.

Belarus Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko 'Bağımsızlık Günü' kutlamalarında...

Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere Belarus'a komşu bölgeleri, şubat ayı sonlarında başlayan ve Rusya ve Belarus tarafından düzenlenen ortak tatbikatların ardından işgalin ilk aşamasında Rus saldırısına uğramıştı.

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BELARUS’DAN KİEV’E BALİSTİK FÜZE SALDIRISI YAPILDI

Rusya’nın askeri harekatında kilit bir rol üstlenen Belarus hem konumu hem de bölgesel avantajları nedeniyle Kiev’’e yönelik saldırıların merkezinde yer aldı. Ukrayna’nın içlerine doğru hareket eden Rusya ve Belarus, büyük şehirlere yönelik füze saldırılarını ortak düzenledi.

Ancak gerek Rusya gerekse Belarus yönetimleri bu durumu sürekli olarak reddetti. Putin ve Lukaşenko dostluklarını dünyadan saklamıyor

BELARUS’A 30 BİN RUS ASKERİ YERLEŞTİRİLDİ

Bu yılın başından itibaren Rus birlikleri Belarus’a konuşlanmaya başladı. Belarus hükümetinin açıkladığı bilgilere göre şubat ayı sonu itibariyle 30 bin Rus askeri ülkeye yerleşmiş durumda. Bu sayı, Soğuk Savaş döneminden bu yana Minsk’e yapılmış en geniş kapsamlı Rus askeri sevkiyatı olarak kaydedildi.

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Ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 2020’de tartışmalı bir seçimle yeniden seçilirken, Belarus tarihinin en büyük protestoları yaşanmıştı. Lukaşenko’nun Rus hükümetinin desteği ile bu süreçten çıkması, iki ülkenin bugünkü sıkı iş birliğini açıklayan en önemli faktörlerden biri.