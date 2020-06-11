Duy sesimi Şansölye Merkel

Berlin’de sözde folklor kursu diye bir derneğin faaliyetlerine katılan Nilüfer Töremiş, terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. Kızına bir türlü ulaşamayan Maide Töremiş ilk eylemini terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen derneğin önünde yaptı. Maide Töremiş daha sonra Berlin’deki Brandenburg Kapısı’nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istedi. Anne Töremiş son eylemini, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının yapıldığı sırada Başbakanlık binası önünde yaptı. Nilüfer’in fotoğrafları ile ‘PKK tarafından kaçırıldı’ yazılı tişörtler giyen Maide Töremiş ve beraberindekiler, “Lütfen bana kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açtı.

ONLAR SORUMLU

Maide Töremiş burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üç aydır eylem yapıyorum ama şimdiye kadar Alman makamları benimle iletişime geçmedi. İletişime geçmelerini diliyorum. ‘Neler oluyor? Bu kadına kimler, neler yaptı?’ diye sormaları lazım. Benim çocuğum buradan gitti. Buradan gittiği için de onlar sorumlu. Sorumluluklarını yerine getirsinler.

GİTTİKÇE ÇOĞALACAĞIZ

Bütün duyarlı annelere, babalara, özellikle de gençlere duyurmak istiyorum. Benim durumumdaki anneler ve babalar aynı acıyı hisseder. Gençlerin uyanık kalması ve aynı acıları aileleri ve kendileri yaşamamaları için yanımda olmalarını diliyorum. STK’lar yanımda olacak ve çoğalacağımıza inanıyorum. İnsanlar yeni haberdar oluyor. Yanımda olacaklarına inanıyorum. Gittikçe çoğalacağız. Bu eylem gittikçe büyüyecek. Benim çocuğum gelmediği sürece, bu eylem gün geçtikçe büyüyecek. Tahmin edemeyecekleri kadar büyüyecek.”