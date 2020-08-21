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Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 21.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Duvar parasını zimmetine geçirmiş

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Duvar parasını zimmetine geçirmiş
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ABD Başkanı Donald Trump’ın eski strateji danışmanı Steve Bannon (66) ve beraberindeki 3 kişi, Meksika sınırına duvar inşası için başlattıkları kampanya ile topladıkları 25 milyon doların bir kısmını kişisel çıkarları için kullandıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bannon’ın banka hesabına, kampanyadan 1 milyon dolardan fazla para aktarıldığı belirtildi. Suçlu bulunduğu taktirde 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek olan Bannon, üç yıl önce Beyaz Saray’daki görevinden alınmıştı. Konuya ilişkin değerlendirmesinde Trump, kampanya hakkında hiçbir şey bilmediğini, yine de karşı olduğunu çünkü “gösteriş için” yapıldığını düşündüğünü söyledi. Meksika sınırına duvar örülmesi Trump’ın 2016’daki en önemli seçim vaadiydi.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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