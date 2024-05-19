Düsseldorf yangını kundaklama çıktı... Türk genci hayatını kaybetti

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55 yaşındaki kişinin binada ikamet eden bir Alman, 48 yaşındaki kişinin de bina girişindeki büfenin İranlı işletmecisi olduğu belirtildi.

DÜKKÂNA BENZİN DÖKÜLDÜ

Düsseldorf polisi, yapılan teknik araştırma sonuçlarına göre dökülen benzinin ateşe verilmesiyle patlama yaşandığını, çıkan yangının kısa bir süre içinde binaya yayıldığını bildirdi. Alman basınına göre şu anda, siyasi amaçlı bir suç işlendiğine ya da herhangi bir dış etkiye dair belirti bulunmadı. Olayda ölen büfe işletmecisinin benzini dükkâna döktüğüne dair bulgulara ulaşılırken büfeyi birlikte işlettiği eşi ve çocukları sorguya alındı. Büfe işletmecisi patlama sonucu, Ada Abay ile diğer bina sakininin zehirlenme sonucu can verdiği tahmin ediliyor.

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Kundaklanan büfedeki patlama ve çıkan yangın kısa sürede binayı sarmıştı.

DİTİB BAŞKANI O BİNADA

Aynı binada iki dairesi bulunan ve ailesiyle birlikte orada yaşayan DİTİB Düsseldorf Merkez Camii Başkanı İsmail Kızıltan, “Büyük bir felaket yaşadık. Binada önce patlama meydana geldi, sonra yangına dönüştü. Dairelerin kapıları patladı, kırıldı. Binanın içerisi dışarıdan göründüğü gibi değil. Az kalsın biz de dumandan zehirleniyorduk. Binada bulunan diğer bir Türk ailenin oğulları Ada Abay, zehirlenerek hayatını kaybetti. Can kayıplarına çok üzüldük, komşularımızdı” dedi.

BAŞKONSOLOS ZİYARET ETTİ

- Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, yangınla ilgili gelişmeleri ve binayı terk etmek zorunda kalan Türk vatandaşlarının durumlarını yakından takip ettiklerini belirtirken Ada Abay’ın ailesiyle İsmail Kızıltan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kızıltan, “Başkonsolosumuz Ali İhsan İzbul’un ziyareti bize moral oldu, yalnız olmadığımızı hissettirdi” dedi.

BİLGİ NOTU

Almanya’nın Solingen kentinde 26 Mart’ta kundaklama sonucu çıkan yangında Türk asıllı Bulgar vatandaşı aileden dört kişi hayatını kaybetmişti.