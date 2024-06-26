Düşman kardeşlerin 'çöp' savaşı devam ediyor

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Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp taşıyan 250 balon daha gönderdi. Balonların başkent Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'na ulaşması nedeniyle 3 pist kapatıldı, birçok uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında "balon" savaşı sürüyor. Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır bölgelerine 6. kez çöp dolu balonlar gönderdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, gece boyu gönderilen yaklaşık 250 balondan 100'ünün Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine indiği belirtildi Yerel saatle 09.00 itibarıyla havada balon kalmadığı kaydedildi. Güney Kore topraklarına inen balonların kağıt başta olmak üzere zararsız atıklar taşıdığı açıklandı.

HAVALİMANINDA BALON ALARMI

Kuzey Kore'nin gönderdiği balonlar Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı trafiğini felç etti. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, havalimanı içinde ve çevresinde çok sayıda balon görüldüğü belirtilirken, bir balonun ise 2 numaralı yolcu terminali yakınındaki piste indiği aktarıldı. Balonların yol açtığı güvenlik riski nedeniyle 3 pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedilirken, saat 01.46'dan 04.44'e kadar yapılması beklenen birçok iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiği ya da ertelendiği açıklandı.

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PARAZİTE RASTLANMIŞTI

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak çöp dolu yüzlerce balonu 28 Mayıs'tan itibaren Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndermeye başlamıştı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı balonlarla gönderilen atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastlandığını açıklamıştı. Buna rağmen atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtilmişti.

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KUZEY KORE JAPON DENİZİ İSTİKAMETİNE DOĞRU BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü açıklandı.

Güney Kore’nin sınır bölgelerine gönderdiği çöp taşıyan balonlarla Kore Yarımadası’nda gerilimi artıran Kuzey Kore’den bu kez yeni silah denemesi geldi. Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin saat 05.32 sıralarında Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı bildirildi. İlk belirlemelere göre füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğü aktarılırken, bölgede seyreden uçak ve gemilerden herhangi bir hasar bildirilmediği kaydedildi. Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da (JCS) Pyongyang'ın silah denemesini doğruladı. JCS’den yapılan açıklamada, füzenin uçuş mesafesi ve ulaştığı irtifa gibi detayları belirlemek üzere yapılan teknik incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

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ABD UÇAK GEMİSİ GÖNDERMİŞTİ

ABD’ye ait nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt’in ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere geçen hafta Güney Kore'nin liman kenti Busan'a geldiği bildirilmişti. Uçak gemisinin, güdümlü füze taşıyan USS Halsey ve savaş gemisi USS Daniel Inouye ile birlikte deniz üssüne girdiği açıklanmıştı.

KUZEY KORE KINAMIŞTI

Theodore Roosevelt’in Güney Kore’ye gelmesine tepki gösteren Kuzey Kore Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang İl ise, yaptığı yazılı açıklamada ABD ve Kuzey Kore’nin ülkesine karşı silahlı güç gösterisinde bulunduğunu belirterek bu adımı “çok tehlikeli bir oyun ve macera” olarak nitelemişti. ABD ve Güney Kore'nin “provokatif” eylemlerini şiddetle kınadıklarını belirten Kim, “ABD ve Güney Kore tehlikeli girişimlerine derhal son vermeli ve sağduyulu davranmalıdır” ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle, Kuzey Kore'nin son füze denemesi Washington - Seul ittifakına gözdağı olarak yorumlandı.