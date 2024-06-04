Düşman kardeşler arasında gerilim: Güney ve Kuzey Kore arasındaki kritik anlaşma askıya alındı

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Güney Kore ile Kuzey Kore arasında son günlerde yükselen gerginlik Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Seul yönetiminden Pyongyang’ı kızdıracak bir hamle geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 2018’de Kuzey Kore ile imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmanın tamamen askıya alınması yönündeki kararını onayladı.

Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Cho Chang-rae konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu önlem, ordumuzun 2018 antlaşması ile kısıtlanan tüm askeri faaliyetlerini normale döndürecek" ifadelerini kullandı. Güney Kore halkını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını vurgulayan Cho, "Bu durumun tüm sorumluluğu Kuzey Kore rejimine aittir. Eğer Kuzey Kore yeni provokasyonlara kalkışırsa, ordumuz Güney Kore-ABD ortak savunma duruşu temelinde sert bir şekilde karşılık verecektir" şeklinde konuştu.

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ASKIYA ALINAN ASKERİ FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Güney Kore, anlaşmanın tamamen askıya alınmasıyla birlikte, 5 yıldan fazla bir aranın ardından Askeri Sınır Hattı (MDL) ve kuzeybatı sınır adaları yakınlarındaki tüm askeri faaliyetlerine yeniden başlayabilecek. Seul aynı zamanda Pyongyang'ın tepkisini çeken dev hoparlörleri sınır bölgelerine yeniden kurarak Kuzey Kore’ye yönelik propaganda faaliyetleri yürütebilecek.





ASKERİ GERİLİMLERİ AZALTMAK İÇİN İMZALANMIŞTI

19 Eylül 2018'de Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerilimleri azaltmak üzere imzalanan anlaşma kapsamında belirli kara ve deniz tampon bölgeleri oluşturulmuş, bu bölgelerde askeri tatbikatların yapılması yasaklanmıştı. Ayrıca, kaza ihtimallerini önlemek adına iki ülke sınırında uçuşa yasak bölgeler belirlenmişti.

KUZEY KORE ANLAŞMADAN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yörüngeye keşif uydusu fırlatmasına tepki olarak anlaşmayı geçen yıl kısmen askıya alma kararı almıştı. Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, anlaşmanın kısmen askıya alınmasıyla ülkesinin Askeri Sınır Hattı civarında keşif ve izleme operasyonlarına yeniden başlayacağını duyurmuştu. Güney Kore’ye misilleme yaparak anlaşmadan tamamen çekildiğini açıklayan Kuzey Kore yönetimi ise telafisi mümkün olmayan bir çatışma çıkması durumunda bundan Güney Kore’nin sorumlu olacağını belirtmişti.

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KUZEY KORE ÇÖP TAŞIYAN YÜZLERCE BALON GÖNDERMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore, yılın başından bu yana pek çok silah denemesi gerçekleştirmişti. Geçen ay başarısız bir keşif uydusu fırlatma girişiminde bulunan Pyongyang, son olarak çöp ve propaganda broşürleri taşıyan yüzlerce balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndererek tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Pyongyang’ın balonlu eylemleri Seul ve Washington yönetimlerinin tepkisini çekmişti.