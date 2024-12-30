Düşen uçağın yoğun trafiği: 48 saatte 6 ülke, 13 uçuş

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Güney Kore'de, Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan Jeju Air havayolu şirketine ait yolcu uçağı 179 kişiye mezar oldu.

Kuş sürüsü uyarısının ardından pilotun yardım çağrısında bulunduğu uçak, 19. pistteki istinat duvarına çarpmasıyla felaket yaşanırken korkunç kazadan 2 uçuş görevlisi sağ kurtuldu.

Güney Kore İtfaiyesi ve polis teşkilatının incelemelerini sürdürdüğü kazadaki uçağa ilişkin, ülke basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, 179 kişiye mezar olan uçaktaki 175 yolcu, rakiplerine kıyasla daha düşük bütçeli bir seyahat acentesinin sattığı yılbaşı uçuş paketinin müşterisiydi.

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Güney Kore merkezli tur operatörü Y tarafından kiralanan ve Charter olarak tabir edilen uçuşlar gerçekleştiren uçak, Hristiyanların dini bayramı Noel için Taylan'da seyahat eden bir grubun ülkelerine dönüş uçuşuydu.

Düşmeden önce tur operatörü Y tarafından kiralanan uçak, son dört uçuşunun ikisini, Hana Tour ve Modo Tour gibi büyük tur operatörleri tarafından da kiralanarak gerçekleştirdi.

Düşen Jeju Air yolcu uçağının, kazadan önceki 48 saat içinde 13 uçuş gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Muan, Jeju ve Incheon Uluslararası Havalimanları ile 3 kez yurt içi seyahat gerçekleştiren uçak, Çin'den Tayland'a, Malezya'dan, Japonya'ya ve oradan da Tayvan'a uçarak 5 havalimanı arasında seyahat etti.

EN ÇOK UÇAN HAVAYOLU FİRMASI

Jeju Air havayolu firmasının, aylık ortalama çalışma süresi ile Güney Kore'deki yerli hava yolları arasında en çok uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Jeju Air'in üç aylık raporuna göre firma, filosundaki yolcu uçağı başına aylık ortalama çalışma süresi 418 saat ile altı yerli havayolu firması arasında 1. sırada yer aldı.

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Covid-19 pandemisi sırasında üç yıl arka arkaya zarar eden Jeju Air, geçen yıl en yüksek geliri elde ettiğini açıkladı.

Kazanın bakım ihmalinden kaynaklanmadığını savunan Jeju Air, "Uçaklarımızın bakımını zamanında ve planlanan programa uygun olarak eksiksiz bir şekilde yapıyoruz. Planlı bakım ile kalkıştan önce ve sonra rutin olarak gerçekleştirilen tüm bakımlar da dahil olmak üzere hiçbir şeyi ihmal etmiyoruz" açıklaması yaptı.

141 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti ve ailelerine cenaze teslim süreci yetkililerin yoğun çabasıyla sürerken Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı.

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Kazanın gerçekleştiği Musan Havalimanı'nda açıklama yapan bakanlık yetkilileri, şu ana kadar 141 kişinin kimliğinin teyit edildiğini belirtti.

Bakanlık, “Hayatını kaybeden 179 kişinin kalıntıları geçici bir morga yerleştirildi. Soruşturma kurumları otopsileri tamamlayıp cenazeleri teslim etmeye hazır olduklarında ailelerle irtibata geçeceğiz" açıklaması yaptı.

Yetkililer, cesetlerin havalimanındaki bir hangara taşındığını ve ailelere teslim edilene kadar muhafaza edilmeleri için soğutma tesisi kurulduğunu belirtti.

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HAVALİMANINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Havalimanının bekleme salonu, yaslı ailelerin hıçkırıkları ve feryatlarıyla doldu taştı. Acı haberi alan yaslı ailelerin gözyaşları sel oldu.

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Bekleme salonundaki bir annenin "kızım kızım" diyerek feryat ettiği duyulurken 50'li yaşlarında anne ve babasını kaybeden bir kadının “Babam onu korurdu" dediği fark edildi.

Çocuğunu kaybeden bir anne, "Oğluma üzülüyorum ve özlüyorum" sözleri yürekleri sızlattı.

40'lı yaşlarındaki bir kadın, 25 yaşına giren yeğeninin doğum gününden 4 gün sonra öldüğünü ifade etti.